Zlatý gól, radoval se Sadílek. Zranění a cesta z Opavy? Bylo to na morál

Branku jste dával i v minulém kole. Stává se z vás kanonýr?

(úsměv) „Tenhle dotaz už jsem slyšel, když jsem dal dva góly Pardubicím a pak se hned trefil i proti Příbrami. Za kanonýra se ale rozhodně nepovažuji. Jsem rád, že má branka pomohla týmu a že jsme tu vyhráli.“

Trefil jste míč při gólové střele ideálně? Zajímavě doskákal k tyči.

„Ideálně ne. Snažil jsem se míč trefit tak, aby šel do brány. Je trošku úsměvné, že tam pak doskákal takovým způsobem, ale pro nás je to zlatý gól.“

Na jaře jste vstřelil pátou branku. Jak jste spokojen s osobní produktivitou?

„Už po Pardubicích jsem říkal, že jsem vystřílený na dva roky dopředu. Každý gól, který pomůže týmu, je pro mě bonusem. Spíš se dívám na výsledky. Měli jsme šňůru, kdy se nám nedařilo vyhrát. Chtěli jsme se vrátit na vítěznou vlnu, dva zápasy jsme teď zvládli, příští týden nás čeká Sparta, to bude taky velmi důležité utkání.“

Trnul jste při střele Lukáše Budínského zhruba pět minut před koncem, kdy pak míč vytěsnil brankář Milan Knobloch na tyč?

„Trnul. Byl jsem u té situace, kdy šel Budínský do vápna, měl jsem ho na starosti. Nějak se to k němu poodráželo, stál jsem u něj blbě. On si to pohotově zpracoval a vystřelil. Před Milanem musím smeknout, zase nás důležitým zákrokem podržel. Tři body jsme získali i díky němu.“

Měli jste problémy se sestavou, před utkáním vypadli kvůli zranění Matěj Chaluš, Jakub Jugas a Michael Rabušic, navíc jste ve středu absolvovali úmornou cestu z Opavy, při níž vás zdržela nehoda. Jak moc vám tyhle okolnosti komplikovaly situaci?

„Tu cestu z Opavy jsme všichni cítili. Já měl ztuhlá lýtka, až na zápas jsem se cítil v pohodě. Bylo to na morál, to jsme věděli už před zápasem, protože někteří kluci odpadli. Věděli jsme, že se budeme muset vydat na maximum. Každý to udělal, v tomhle máme čisté svědomí.“

Už tušíte, co s vámi bude po sezoně?

„Zatím to nechávám, soustředím se jen na Liberec. Do konce sezony tu chci předvést maximum, pak se uvidí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 26. M. Sadílek Sestavy Domácí: Šeda – Douděra, Jakub Klíma, Křapka, Preisler – Ladra (64. Malínský), Matějovský (C) (83. Budínský), Takács, Zmrhal (73. Skalák) – Michal Škoda, Jiří Klíma (64. Drchal). Hosté: Knobloch – Fukala, Karafiát, Pourzitidis, Mikula (C) – Mara, Faško, M. Sadílek (90+1. Michal) – Koscelník, Matoušek (67. Diamé, 90+1. Cancola), Mosquera (73. Nečas). Náhradníci Domácí: Mikulec, Drchal, Malínský, Řezník, Budínský, Skalák Hosté: Nguyen, Michal, Černický, Cancola, Nečas, Diamé, Bína Karty Domácí: Budínský, Jakub Klíma, Takács Hosté: Knobloch Rozhodčí Ondřej Berka – Martin Leška, Jaroslav Poživil Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav