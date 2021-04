Kalvach věnoval gól těhotné partnerce: Vyrovnání pro nás byla rána

Měl moc dobře spočítáno, co jeho vítězný gól do sítě Slovácka pro Plzeň znamená. „Pro nás určitě hodně důležité vítězství, protože jsme se na ně dotáhli na dva body a máme ještě zápas k dobru,“ prohlásil záložník Lukáš Kalvach po své druhé ligové trefě v tomto ročníku.

Věříte tedy, že boj o čtvrté místo už dotáhnete?

„Věřím, kromě dohrávky je ještě dost zápasů do konce, takže si myslím, že pohárové příčky ještě uděláme.“

Zápasy jdou nyní v rychlém sledu za sebou. Jak zhuštěný program zvládáte?

„Je to samozřejmě náročné, ale cítím se dobře. Dobře regenerujeme, máme super zázemí, takže v pohodě.“

Měli jste aktivní vstup do zápasu, ale proměnili jste pouze jednu šanci. Bylo to frustrující?

„Ano, tím spíš, že Slovácko ještě těsně před přestávkou vyrovnalo. Bavíme se o tom už několikátý zápas, že máme dobré první poločasy, celkem dost šancí, ale nedokážeme je proměnit. Zápas se pak dohrává do poslední chvíle, protože si jej neuděláme trošku lehčí. Ale důležité je, že jsme to zvládli a máme tři body.“

Jak těžké to bylo na psychiku, když soupeř vyrovnal v samém konci prvního poločasu?

„Byla to rána, ale o pauze jsme si jasně řekli, že sílu máme, že jsme živější tým. Do druhé půle jsme podle toho i vstoupili, naštěstí to tam padlo a vyhráli jsme.“

Rozhodl váš gól, kterému předcházelo několik neúspěšných pokusů. Měl jste pak o to větší radost, když to konečně vyšlo?

„Jo, samozřejmě. Snažím se do střelby víc tlačit, je to potřeba. Jsem rád, že to tam propadlo, pálil jsem ze své pozice při rohovém kopu a dobře jsem to trefil.“

Po oslavě jste ještě děkoval vřelým gestem směrem k prázdným ochozům. O co šlo?

„Partnerka je těhotná, máme za dva měsíce termín, takže jsem měl vzít po vstřelení gólu balon pod dres. Ale v euforii jsem běžel k praporku, tak jsem jí aspoň poslal pusu. Bylo to pro ni.“

