Svědík po prohře v Plzni: Gól byl dar z nebes, v šatně byla trochu bouřka

Třetí porážku z uplynulých čtyř zápasů eviduje Slovácko. V Plzni padlo 1:2. Co hůř, setrvání na čtvrté pozici už nemá stoprocentně pod kontrolou. V drobné výhodě je se ztrátou dvou bodů, ale se zápasem k dobru Viktoria. „Zbývá ještě pět kol, to je ve fotbale strašně moc. Navíc nám určitě pomůže, že se začne hrát v normálním režimu bez vložených kol,“ soudí trenér Martin Svědík. Jeho tým odehrál v Doosan Areně sedmý zápas během jednadvaceti dnů.

V prvním poločase jste vůbec nestačili, přesto jste šli do kabin za příznivého výsledku 1:1.

„Byl to možná jeden z našich nejhorších poločasů, co se týče obranné fáze a organizace, pohybu a agresivního přistupování hráčů. Místo toho, abychom soupeři zápas znepříjemnili, zahustili prostor a nenechali ho točit těžiště, tak jsme ho paradoxně nechali chodit do brejkových situací, z čehož dal i branku. Byli jsme v šestnáctce Plzně, nepochopitelnou přihrávkou ji pustíme do protiútoku... Pak se to valilo dál. Ba Loua měl ještě další dvě tři stoprocentní šance. Kdybychom prohrávali v poločase 0:4, nikdo se nemohl divit. Že jsme dali v závěru gól, byl dar z nebes. V kabině byla trochu bouřka, čekal jsem, že se mužstvo probere. Zlepšili jsme se, ale na vítězství to nestačilo. Byť jsme v závěru měli několik šancí.“

Hlavně v první půli byl z vaší levé strany doslova průchoďák. Proč?

„Bylo to způsobené našimi ztrátami. Nechtěl bych z toho vinit jen Kalabišku, který byl vždy v útočném postavení a nestihl se vrátit. Spíš to bylo o rychlé organizaci po ztrátě míče, to jsme nezvládali, dělalo nám to obrovské problémy. Když Plzeň pustíte tolikrát do otevřené obrany, jednu šancí promění. Takhle špatně do obrany jsem svoje mužstvo hrát dlouho neviděl.“

Během jednadvaceti dnů jste odehráli sedmý zápas. Hrajete v průměru každý třetí. Není to už na mužstvo hodně?

„Tak je… Nebudu zastírat, je to na nás moc. Po prodělání COVID-19 se mužstvo v několika zápasech úplně vyždímalo, šlo na krev. To ale nejde donekonečna. Stejný problém jako dnes jsme měli v zápase s Pardubicemi po našem prvním gólu. Zároveň to bylo ale naším přičiněním. Místo toho, abychom dostali soupeře pod tlak, rozběhali ho, tak si dáváme plno přihrávek dozadu, ztrácíme balony. Slabší pohyb ale souvisí s únavou, chybí nám rychlejší první tři kroky, agresivita. Pokud máme způsob hry založený přesně na těchto věcech, tak to někde musí být vidět.“

V tabulce jste stále čtvrtí, ale udržení pohárové pozice nemáte už ve svých rukou, jelikož Viktoria má zápas k dobru, byť proti Spartě. Věříte, že během posledních pěti kol získáte tolik bodů, aby to stačilo k účasti v Evropě?

„Pět kol je ve fotbale strašně moc. Navíc nám určitě pomůže, že se začne hrát v normálním režimu bez vložených kol. Doufám, že se trochu srovnáme a dobře se nachystáme na zápas s Mladou Boleslaví. Nebudeme koukat na tabulku, jen sami na sebe. Je to sice klišé, ale pro nás je důležité zvládnout nejbližší zápas. Jeden z faktorů je i to, jak budou bodovat soupeři. Pokud budou furt vyhrávat, bude složité s nimi držet krok. Ale pro nás je to velká výzva.“

