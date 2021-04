Zorvan: Čmelík padá furt. Proč? Můžeš jít sám, říkají mu i spoluhráči

Jak cenné je pro vás vítězství z Karviné?

„Hodně, potřebujeme vyhrávat každý zápas, tyhle tři body nám pomohly se dostat tam, kde jsme chtěli být bodově už minulý týden. To se nám bohužel nepodařilo, dostali jsme doma világoš s Bohemkou (1:4). Jsme rádi, že jsme to teď napravili. A je na nás, abychom to i teď potvrdili doma s Budějovicemi, jinak je tohle vítězství k ničemu.“

Bylo těžké se z világoše s Bohemkou sebrat?

„Těžké. Hodně těžké. Měli jsme velkou šanci, kterou jsme promarnili. Teď jsme o týden starší, situace je stejná. Musíme body potvrdit. Jsme stále ve hře, což chceme.“

Venku jste třikrát za sebou bodovali, uhráli sedm bodů. Doma nic. Trenér říkal, že jste si v kabině dělali legraci, že Budějovicím navrhnete, aby se hrálo u nich...

„To je pravda, to by se nám hodilo, ale Budějovice nám na to asi nepřistoupí (usmívá se). Taky potřebují bodovat. Máme týden na to se připravit a potvrdit tohle vítězství.“

SESTŘIH: Karviná - Příbram 0:1. Příbram venku opět vyhrála, nyní obrala Karvinou

Čím si vysvětlujete rozdílnou bilanci venku a doma?

„Moc nevím, snažíme se hrát furt stejně. Neřekl bych, že třeba venku víc presujeme než doma. Nedokážu si to moc vysvětlit, možná tíha okamžiku. Že chceme doma body potvrdit, že chceme být výš a mimo sestupové pásmo. A tlak doléhá. Teď už se není kam schovávat, musíme jít do každého zápasu obětavě jako teď nebo minulý týden ve Zlíně (1:0). Liga je hrozně vyrovnaná, potřebujeme chytit dobrou formu, co máme, a potvrzovat ji dál.“

V Karviné jste vedli od 12. minuty, jak vám bylo v 70. minutě, kdy VAR řešil Čmelíkův pád kolem pokutového území. Byl jste klidný?

„Já byl klidný. Za mě to vůbec faul nebyl. I karvinští hráči říkali, že Čmelík furt padá, což potvrdil i v situaci předtím, kdy taky zkoušel penaltu. Hráči mu říkali, proč to dělá, že může jít sám na bránu. Já byl klidný, faul to nebyl. Žádná intenzita. Video tam sice odhalí kontakt, ale intenzita tam nebyla žádná. Je to těžké. Každé kolo, je něco takového. Zaplať pánbůh jsme to přežili a vyhráli.“

Karviná - Příbram: Nový fauloval Čmelíka mimo pokutové území, uviděl červenou kartu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Bylo vám pak hodně horko, abyste v deseti náskok ubránili?

„Mě moc horko nebylo, já červenou (pro Nového) odnesl střídáním. (usmívá se) Musím říct, že to fakt byly velké stresy, pomohla nám asi dvakrát tyč. Jinak byla obranná fáze v pořádku, neměli žádnou přímou střelu kolem vápna, střed byl dobře zahuštěný. Jen z centrů hrozili, ale celá obrana to v čele s gólmanem zvládla dobře.“

Gólman Šiman vás zejména v závěru hodně podržel, souhlasíte?

„Jo, musíme mu poděkovat, chytá výborně, pomáhá nám. Jak je dlouhý, chytá centry i střely, je prostě dobrý. Ligový gólman.“

Jak si do finiše ligy věříte?

„Věříme hodně, cítím že máme dobrou týmovou formu, všichni jsme nahecovaní. Nikdo nechce být podepsaný pod sestupem.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 12. Lubega Sestavy Domácí: Ciupa – Mikuš, Šindelář (84. Janečka), S. Dramé (46. Haša), Mazáň (46. Jursa) – Mangabeira, Qose – Siňavskij (67. Ostrák), Čmelík, Bartošák – Papadopulos (C). Hosté: Šiman – Nový, O. Kingue, S. Kingue, Mezera – T. Pilík, Zorvan (73. Kvída), Tregler (C), Obdržal (89. Voltr), Antwi (64. Vávra) – Lubega. Náhradníci Domácí: Bolek, Pereira, Kokovas, Ostrák, Haša, Jursa, Janečka Hosté: Kočí, Vávra, Dočekal, Januška, Kvída, Voltr, Švestka Karty Domácí: S. Dramé, Mikuš Hosté: Nový (č), Šiman Rozhodčí D. Černý – Dresler, Váňa. Stadion Městský stadion Karviná, Karviná