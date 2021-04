Vrba po triumfu Sparty: 4:2 je pro mě lepší než 2:0. Hložek byl výjimečný

Povinné tři body máte, nečekal jste ale jednoznačnější průběh zápasu?

„Myslím, že fotbal je o tom, aby bavil lidi. Nejsem spokojený s tím, že jsme dostali dva góly. Opava navíc měla další šanci. Na druhou stranu jsme i my měli několik možností. Určitě v tom utkání najdu nějaké chyby. Výsledek 4:2 je pro mě ale lepší než 2:0.“

Po delší odmlce se střelecky probudil Adam Hložek. Může to být ve zbytku sezony a boji o druhé místo jeden z rozhodujících faktorů?

„Určitě ano, víte moc dobře, že v minulých zápasech měl šancí spoustu. Bohužel se mu nedařilo střeleckou smůlu protlačit, tentokrát byl výjimečný. Dal tři góly a určitě si ten zápas užil.“

Jak jste byl spokojený s kooperací tvořivých záložníků Bořka Dočkala a Adama Karabce?

„Co jsem tady, tak jsme to hráli poprvé. Musíme hledat i jiné možnost, co se týče rozestavení mužstva v některých konkrétních zápasech. Zápas s Opavou nám ukázal, že je to cesta. Soupeř tu ale hrál aktivně, takže to prověřilo i naše zadní řady. Jak jsem spokojený s ofenzivou, tak v obraně jsme se měli chovat důsledněji. Nedovolit soupeři, aby se dostal od těch šancí. Je to dané i tím, že jsme hráli ve středu pole s jedním defenzivním záložníkem. Zápas předurčoval, že by měly padat góly.“

Stejně jako proti Pardubicím jste soupeři nabídli možnosti až v momentě, kdy jste měli výrazný gólový náskok. Jaké pro to máte vysvětlení?

„Možná to je tím, že chceme hrát pořád dopředu. Je chyba, že se soupeři do šancí dostávají, ale my i za stavu 2:0 chceme hrát ofenzivě, dostávat se dopředu a být v útočné fázi silní. Mužstvo je k tomu složené, náš způsob hry je daný. Musíme se ale ponaučit a být pozornější v obraně. Nemůžeme útočit na úkor toho, že vzadu nebudeme spolehliví.“

Po dlouhé době nebudete hrát v týdnu vložení utkání. Přijde vám trochu oddechu vhod?

„Máme za sebou šílených čtrnáct dní, kdy jsme odehráli čtyři zápasy. S Pardubicemi se to mohlo projevit, že jsme ve druhém poločase nebyli tak aktivní jako v tom prvním. Bylo to hektické období, musíme se připravit na další scénář, který nás čeká. V závěru to bude podobné, ale jsem rád, že teď máme trochu volna a jdeme do něj po dobrém výsledku,“

Sice máte utkání s Viktorií k dobru, nenahání vám ale v boji o druhou příčku trochu strach aktuální forma Jablonce?

„Je dobře, že Jablonec hraje dobře. Je to správné, buďme rádi, že máme v lize další dobré mužstvo, které může konkurovat nejlepším. Česko potřebuje získávat spoustu bodů do koeficientu, čím víc kvalitních týmů tu bude, tím lépe.“