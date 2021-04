Hložek nejmladším střelcem hattricku v lize: Snad jsem smůlu prolomil

Podařilo se vám nastřílet první hattrick v nejvyšší soutěži, jak se cítíte?

„Jsem nadšený, z výhry i z hattricku. Myslím, že všechny góly byly hezké. U prvního mi dal Bořek (Dočkal) krásný balon na zadní tyč a já hlavou zakončoval. Pak mi Tomáš Wiesner příhrával skoro do prázdné a třetí gól jsem dal, když Hanci (Dávid Hancko) prošel z levé lajny, dal mi to a já z otočky trefil na zadní tyč. Jsem spokojený a doufám, že jsem se gólově chytil a forma půjde nahoru.“



V předešlých zápasech jste se v zakončení trápil. Po zranění jste se trefil jen jednou. Pomohla vám k výbornému výkonu (3+1) s Opavou brzká úvodní trefa?

„Přesně tak. Nepadalo mi to tam. Byl jsem z toho zklamaný. Pořád jsem ale věřil, že jakmile mi tam padne jeden gól, tak se to prolomí. Doufám, že se tak stalo.“

SESTŘIH: Sparta - Opava 4:2. Pohodlná výhra, Hložek nasázel hattrick

„V kabině jsme to probírali, dával to naslepo, vůbec se tam nepodíval. Já se rozebíhal skoro z poloviny a tušil jsem, že mi tam nahraje. Běžel jsem tam a byl za to odměněný, takže jsem spokojený.“

Hned v úvodu jste po kontaktu s obráncem Didibou spadl ve vápně. Měla se podle vás kopat penalta?

„Musel bych se na to asi lépe podívat a pak to zhodnotit. Nicméně za mě tam kontakt byl. Určitě bych nespadl sám, když jsem mohl napadat obránce a znepříjemnit mu to, když byl otočený směrem k své brance.“

Nejmladší střelci ligového hattricku Adam Hložek 18 let a 9 měsíců Martin Lukeš 20 let a 5 měsíců Tomáš Souček 21 let Martin Čížek 21 let a 3 měsíce

Předešlými ztrátami jste si zkomplikovali boj o druhé místo, Jablonec navíc hraje v dobré formě a sbírá výhry. Jak důležité je pro vaši psychiku vítězství nad Opavou, kterým vstupujete do závěrečné části sezony?

„Říkali jsme si před zápasem, že už nemůžeme zaváhat. Teď musíme jít stoprocentně a také jsme k tomu tak přistupovali. Od začátku jsme na Opavu nastoupili, dali dva góly do poločasu a myslím, že takto musíme hrát s každým soupeřem, co nás bude nyní čekat. Program jsme teď měli náročný, ale byly tam zbytečné ztráty, které by se nám stávat neměly. Doufám, že jsme najeli na vítěznou vlnu a druhé místo získáme.“

Když jste inkasovali na 1:3 a vzápětí přišla další šance soupeře, nezačaly se vám v hlavě honit vzpomínky na ztracené vedení s Pardubicemi?

„Nevím, jak spoluhráči, ale já věděl, že doma jsme silní a podruhé se to nestane. Také jsme na to odpověděli. Byla to ale určitě zbytečná šance, kterou jsme jim darovali. Naštěstí to šlo těsně vedle.“

I vzhledem k zraněním spoluhráčů nastupujete na pozici hrotového útočníka sám. Vyhovuje vám to, nebo jste byl spokojenější, když jste měl vedle sebe druhého útočníka, jako například Lukáše Juliše?

„Tak úplně sám tam nejsem. S Opavou, ale i v předešlých zápasech mě doplňovali Bořek Dočkal a Adam Karabec, samozřejmě společně s křídly. S Juldou jsme měli hezké období, když jsme hráli spolu, ale nechci říkat, že by mi aktuální pozice nevyhovovala.“

Sparta - Opava: Hložek stvrdil hattrick a pojistil výhru, 4:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17. Hložek, 26. Plavšić, 53. Hložek, 74. Hložek Hosté: 62. Žídek, 82. Helešic Sestavy Domácí: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Wiesner (66. Moberg Karlsson), Dočkal (C), Pavelka, Karabec (83. Trávník), Plavšić (78. Minčev) – Hložek (78. Novotný). Hosté: Digaňa – Harazim, Didiba, Hnaníček, Žídek (C) – Jan Řezníček (72. Helešic), Večerka – Mondek (72. Rataj), Nešický (59. Hellebrand), Kania (59. Lukáš Holík) – Juřena (59. Smola). Náhradníci Domácí: Heča, Lischka, Hanousek, Trávník, Moberg Karlsson, Novotný, Minčev Hosté: Lasák, Hellebrand, Smola, Rataj, Schaffartzik, Helešic, Holík Karty Domácí: Wiesner, Dočkal, Nita Hosté: Nešický, Žídek, Smola Rozhodčí Petřík – Vodrážka, Novák Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

Sparta - Opava: Hložek k nezastavení. Skóruje i po přestávce, 3:0