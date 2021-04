Vršovické derby bez titulu: mimořádný rekord, hrdina v bráně a vzkaz vládě

Hugo Jan Bačkovský řeší závar před brankou Bohemians • FOTO: ČTK Šampaňské zůstává v lednici, Slavia první možnost k zisku titulu nevyužila. Ve vršovickém derby na Bohemians remizovala 0:0. I díky tomu, že nebyla svěží, nebo protože výborně zachytal brankář domácích Hugo Jan Bačkovský. Červenobílí si ale připsali jeden významný a těžko opakovatelný rekord. Co se v zápase mezi Bohemians a Slavií dělo?

Mimořádný rekord Slávisté jsou novodobí gladiátoři. Sbírají úspěchy na evropském jevišti a doma nemají absolutně konkurenci. Bezbranková remíza v Ďolíčku je pro družinu Jindřicha Trpišovského už jednačtyřicátým ligovým zápasem za sebou bez porážky, červenobílí tak překonali hráče Sparty z let 1943 až 1946, kteří neprohráli čtyřicet utkání v jedné sérii. Je to naprosto mimořádný počin. „U mě teď převládá zklamání z toho, že jsme nedotáhli titul. Ale myslím, že zpětně to budeme hodnotit dobře, přeci jen tu šňůru jsme natáhli na jednačtyřicet zápasů, což je krásné. Řekl bych, že tenhle výkon doceníme až časem,“ konstatoval obránce Slavie Lukáš Masopust. SESTŘIH: Bohemians - Slavia 0:0. Titul se odkládá, sešívaní mají rekord v neporazitelnosti

Unavená Slavia bez šmrncu Slavia měla k vítězství ve vršovickém derby blíž, ale ladně se na hřišti nepohybovala. Spíš než očekávání ze stvrzení titulu se do jejího výkonu promítla kumulující se únava a také ztráty několika hráčů, čerstvě například vypadl záložník Lukáš Provod kvůli viróze. „Podle mě hrála roli trochu už i únava. Těch utkání je přeci jen dost, zápasy jdou jeden za druhým, je to docela náročné,“ připustil bek Lukáš Masopust. „Sešívaným“ chyběl drajv, některé akce řešili krkolomně. A dvě velké šance neproměnili. Ondřej Kolář, Ondřej Kúdela a Tomáš Holeš po remíze s Bohemians, která odložila slávistické oslavy • Foto Dominik Bakes / Sport

Hrdina „klokanů" Brankář Hugo Jan Bačkovský chytal za Bohemians po měsíci a ukázal, že trenérský štáb na něj může kdykoliv ukázat. Zazářil hlavně ve dvou momentech. Na začátku druhého poločasu výborně zasáhl při nájezdu Lukáše Masopusta, devět minut před koncem reflexivně vytěsnil pumelici Jana Kuchty. „On mě spíš trefil, to jsem měl spíš štěstí," popisoval hrdina „klokanů". Za výborný výkon byl odměněn nulou, kterou se v probíhající ligové sezoně může ze zápasu proti Slavii pochlubit jen brněnský Martin Berkovec, a taky dresem od kolegy a soupeře Ondřeje Koláře. „Viděli jsme se poprvé. Je to dobrý gólman, líbí se mi, jak hraje nohama. Jsem rád, že mám jeho dres a že on si vzal můj," líčil jednadvacetiletý brankář. Bohemians - Slavia: Kuchta v šanci trefil brankáře po Ševčíkově průniku Bohemians - Slavia: Dobrý brejk hostů. Bačkovský skvěle vychytal Masopusta

I Bohemians mají svou sérii Pozor na „klokany“, v posledních týdnech koušou. Naposledy prohráli 21. února v Plzni, v následujících devíti zápasech bodovali a vyhřívají se na desátém místě. „Základem je určitě dobrá defenziva,“ připomněl trenér Bohemians Luděk Klusáček fakt, že jeho parta v posledních devíti duelech jen čtyřikrát inkasovala. V neděli vynulovala i nejproduktivnější tým ligy. Klusáček obral Slavii: Útočníků máme dost, můžeme to točit. Chválil Bačkovského