Hložek, Krejčí a spol.: zájem z ciziny! Kdo poslal nabídku a co na to Sparta?

Jedno lusknutí a k nohám by jí začaly padat miliony korun. Ve stovkách. Navzdory hubeným rokům Sparta disponuje celou řadou tržně extrémně dobře zhodnotitelných mladíků. Adam Hložek, shodou okolností od neděle nejmladší autor hattricku v historii české ligy, Ladislav Krejčí mladší, Martin Vitík, Adam Karabec. O všechny je velký zájem mezi předními evropskými kluby z Anglie či Německa. Jaké už se na Letné sešly nabídky, co na to Sparta a jaká nejpravděpodobnější cesta je před Adamem Hložkem?