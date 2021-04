Příbrami pomáhají Kamerunci: Stejné jméno, ale bratři nejsme

Stejné příjmení, stejná národnost, stejný post, ale… Stopeři Olivier Kingue a Steve Kingue nejsou bratři. „Je to jen shoda jmen,“ vysvětlili ve vtipném videu pro klubovou televizi fotbalové Příbrami . Pikantní je, že ve středu obrany předposledního týmu FORTUNA:LIGY hrají vedle sebe. I na nich bude hodně záležet, zda se parta z hornického města v posledních pěti kolech zachrání.

Steve Kingue sebou před kamerou rozpustile šije a vypráví: „Moje fotbalové sny? Vyhrát titul, ochutnat Ligu mistrů, zahrát si na mistrovství světa…“ V jednadvaceti je pořád na začátku a před sebou má mnohem všednější cíl: udržet Příbram v lize. Bude to šichta, zelenočerný tým pět zápasů před koncem sezony na bezpečné pozice ztrácí pět bodů.

Aby se to nepletlo, Příbram má ještě jednoho Kingueho – o čtyři roky staršího Oliviera. Taky stopera. Taky z Kamerunu. Taky rodáka z hlavního města Yaoundé. V Česku se o nich často mluví jako o bratrech, ale je to chyba. Podobně na tom svého času byli třeba fotbaloví Hanouskové: sparťanský obránce Matěj a karvinský záložník Marek museli často vysvětlovat, že nejsou příbuzní. Zajímavá je situace v Mladé Boleslavi, kde najdete dva a dva hráče se stejným příjmením, kteří nejsou bratři (viz seznam na konci článku).

„Ani my nejsme bráchové. V Kamerunu se hodně lidí jmenuje Kingue, ale nejsme ze stejné rodiny,“ upřesňuje Olivier. „U nás je fotbal v podstatě jediný sport a každé dítě má sen stát se profesionálním fotbalistou.“

Najdete mezi nimi dost detailů, v kterých se liší. Olivier je levák, Steve pravák. Olivier v Příbrami kroutí už třetí sezonu, zato Steve přišel teprve letos v zimě po štacích v estonském Kalevu a béčku Philadelphie Union. I Olivier je fotbalový cestovatel: do Česka se dostal přes Německo, Francii, Belgii a Portugalsko.

„Steve hrozně rád jí,“ prozradí Olivier.

„Ale to ty taky,“ chechtá se Steve.

Brzy oba zvážní, s Příbramí je čeká osudový měsíc sezony.

Týmy F:L s hráči se stejným příjmením

Mladá Boleslav: Jakub Klíma & Jiří Klíma, Dominik Mašek & Lukáš Mašek

Jablonec: Robert Hrubý & Vlastimil Hrubý

Příbram: Olivier Kingue & Steve Kingue

Sparta: Ladislav Krejčí starší & Ladislav Krejčí mladší