Víme trest pro Zelinku. I to, proč ho Adámková nepozvala k monitoru

Sparta zvažovala po utkání 28. kola proti Pardubicím (2:2) stížnost ke komisi rozhodčích. To proto, že se cítila poškozena penaltou, kterou proti ní v 73. minutě hlavní sudí Zelinka nařídil. Asi si ni vzpomenete – pardubický Tomáš Čelůstka spadl na zem, ačkoli se ho sparťan Tomáš Wiesner ani nedotkl. Padl z ní vyrovnávací gól. Mimochodem, řídící orgán LFA letenskému hráči smazal žlutou kartu, kterou za domnělý faul obdržel.

Spartu a nejenom její fanoušky překvapilo jednak to, že Zelinka pískal, ale také, že videorozhodčí Adámková (se 16 zápasy coby VAR vůbec nejvytíženější v sezoně) svého kolegu na zjevný omyl neupozornila.

To byla chyba, která má svůj začátek už v prvním poločase, konkrétně ve 40. minutě. Tehdy pardubický Ewerton při odkopu nechtěně a v rámci přirozeného pohybu udeřil do obličeje Matěje Polidara. Zelinka v tu chvíli pokutový kop naopak neodpískal, ovšem Adámková mu doporučila přezkum. Po něm už na bílý puntík ukázal, protože moc na výběr vlastně neměl.

Pardubice - Sparta: Kontroverzní penalta! Ewerton se při odkopu nechtěně otřel o Polidara

Jenže právě toto se Zelinkovi nelíbilo. Zákrok viděl, ale cítil, že na penaltu to není. Po zhlédnutí videa však už písknout skoro musel. Svůj názor, že ho neměla k monitoru volat, Janě Adámkové – nikoli úplně příjemně – o poločase sdělil.

Toto poločasové intermezzo se podepsalo na situaci z oné 73. minuty. Vyplísněná Adámková, oproti matadoru Zelinkovi zelenáč, si ho už podruhé k přezkumu zavolat netroufla. Kdyby své počínání otočila, tedy poprvé nevolala, podruhé zavolala, byla by za hvězdu.

Takhle je spolu se Zelinkou v trestu. Komise rozhodčích jim oběma nejprve pozastavila delegaci na nejbližší kolo, poté rozhodla o celém trestu. Jeho výši sice nezveřejnila, ale zákulisní informace říkají následující: Do konce F:L zbývá pět kol a trest pro zmíněnou dvojici by měl postihnout větší část zbytku sezonu. V tom případě bychom mluvili nejméně o třech zápasech. A i poté, pokud by byli vráceni do hry, měli by se objevit spíš v utkáních F:NL, tedy ve druhé nejvyšší soutěži.

Neboli, pokud se nestane něco nepředvídaného – třeba větší počet nemocných sudích nebo další hrubé chyby a z nich vyplývající stopky – zmíněná dvojice se v tomto ročníku nejvyšší soutěže už neobjeví.