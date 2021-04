Vzácný postupový míč, kronika a další poklady. Dynamo bude mít muzeum

Historická fotka českobudějovického Dynama, které teď hledá podobné artefakty do vznikajícího muzea • Dynamocb.cz

Dějiny jsou učitelkou života – a taky fotbalu. Brzy to zjistí i fanoušci budějovického Dynama, které začíná budovat klubové muzeum. Bude umístěné v hlavní tribuně stadionu na Střeleckém ostrově a expozice by se měla průběžně doplňovat tak, aby byla nejpestřejší v roce 2025 během oslav sto dvaceti let od založení klubu.