Dynamo si ulevilo. Sezona nekončí, ještě chceme něco uhrát, říká Čolič

Ulevilo se vám?

„To si pište, nevyhráli jsme jedenáctkrát za sebou. Ceníme si, že jsme konečně zvítězili, a za týden to budeme chtít proti Pardubicím zopakovat.“

Co bylo v Příbrami jinak než v předchozích zápasech?

„Předně: neřekl bych, že bychom dřív hráli vyloženě špatně. Ale chyběly nám výsledky, počítají se jen body. V Příbrami jsme tomu od první do poslední minuty všichni dali víc než sto procent. A zlepšili jsme bránění standardek, s kterými jsme předtím měli problém.“

Dokonce jste jednu standardku využili ke gólu, pod který jste se podepsal vy. Z přímého kopu jste poslal míč krásně pod břevno.

„Je pravda, že jsem se dlouho netrefil, ale tyhle pozice mám rád. Bylo to nějakých třiadvacet metrů od branky, dokonce jsem z téhle vzdálenosti v zápase střílel dvakrát.“

Proč to nevyšlo i podruhé, dvacet minut před koncem?

„Chyběl jen kousek. Říkal jsem si, že to kopnu na gólmanovu stranu, stačilo pouze trefit bránu. Nevyšlo to, ale i tak jsme vyhráli, což je nejdůležitější. A je úplně jedno, jestli dám gól já, nebo brankář. Máme po dlouhé době tři body, které pro nás znamenají větší klid.“

Příbram - České Budějovice: Čolič ze standardní situace mířil vedle

Dokázal jste si představit lepší oslavu vašeho stého zápasu v české lize?

„Já hrál posté? Nevěděl jsem to přesně, jen jsem si říkal, že se pohybuju někde kolem stovky. Takže super, jsem šťastný. Stý zápas, gól, výhra. Musím být spokojený, ne?“

A co dál? Může vás výhra po extra dlouhé době do závěrečných čtyř kol nakopnout?

„Rád bych, aby to tak bylo. Nechci říct, že během našeho špatného období byla v kabině blbá nálada, ale když nevyhrajete tři měsíce, nikomu není do smíchu. Takže ano, tohle vítězství nám může strašně moc pomoct. Hodně si toho vážíme a nechceme zůstat jen u téhle jedné výhry.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 21. Čolić Sestavy Domácí: Šiman – Kvída (77. Soldát), O. Kingue, S. Kingue, Mezera – T. Pilík, Zorvan, Tregler (C) (85. Voltr), Obdržal (67. Dočekal), Vávra (77. Antwi) – Lubega. Hosté: Vorel – P. Novák, Králik, L. Havel, Čolić – Mršić (85. Vais), Alvir, Havelka (66. Diop), M. Valenta (78. Talovierov), Čavoš (C) – Brandner. Náhradníci Domácí: Antwi, Kočí, Voltr, Vilotić, Soldát, Januška, Dočekal Hosté: Drobný, Diop, Ekpai, Kladrubský, Vais, Talovierov, Javorek Karty Domácí: Obdržal, Kvída Hosté: Králik, Diop, Vorel Rozhodčí Machálek – Horák, Mikeska Stadion Na Litavce, Příbram

Příbram - České Budějovice: Vorel zlikvidoval Pilíkovu penaltu