Zklamaný Kliment po ztrátě: Svědík mi chyběl, potřebovali jsme seřvat

Slovácku proti Mladé Boleslavi chybělo hodně. I trenér Martin Svědík v poločase v kabině. Kvůli trestu za čtyři žluté karty do ní neměl přístup. „Zrovna dnes jsem si přál, aby tam byl. Potřebovali jsme pořádně seřvat a trošku se zamyslet,“ nezastíral útočník Jan Kliment, o něhož mají zájem větší kluby v čele se Spartou. „Zatím bych to nerad komentoval. Všechny varianty jsou otevřené,“ řekl k možnému odchodu.

Asistent Josef Mucha vás tedy neseřval?

„On je klidnější, jiná povaha. Tolik se nerozčiluje. Vysvětlí to v klidu. Když jsou spolu, doplňují se. To je ta nejlepší varianta. Trošku mě mrzelo, že tam trenér Svědík tentokrát nebyl.“

Jak jste viděl vaše souboje se stoperem Davidem Šimkem? Byly v nich i emoce, že?

„Bránil tak, že mě furt tahal rukama. Což pan sudí neviděl. Když pak vyskočím metr nad něj a normálně hlavičkuju, odpíská to jako můj faul. To úplně nechápu.“

Jednou jste žádal i penaltu…

„Myslím, že mě rozhodil a pan rozhodčí se na to nešel ani podívat. K tomu řeknu jedno: proč tady máme teda to video?!“

Proč jste utkání nezvládli lépe? Je to i důsledek nahuštěného programu absencí?

„Dostali jsme branku z velké chyby. Určitě hraje roli, že jsme prodělali covid, odehráli jsme hodně zápasů. Ale nechceme se na to vymlouvat. Celkově se musíme zlepšit a něco s tím udělat.“

Vy osobně cítíte únavu?

„Určitě. Jak fyzickou, tak psychickou. Hraju skoro každý zápas devadesát minut. To se na mně podepisuje. Ale nedá se nic dělat. Hráči v Anglii to takhle mají každé tři dny. Když to nejde fotbalově, snažím se aspoň o to rvát. Jsem strašně rád, že se uzdravil Regi (Rigino Cicilia). Možná mi pomůže trošku si v některých zápasech odpočinout. Ve druhém poločase jsme měli tlak a Regi se tam super hodil. Je velkej, může vyhrát hodně soubojů.“

Trápí vás střelecký půst?

„Pramení to z práce celého týmu. Teď nám to nejde, nevytváříme si jasné šance. Já se do nich v posledních zápasech moc nedostávám. Musíme na tom zapracovat a nehrát jen na náhodu.“

Los nemáte špatný, takže s evropskými poháry to pořád může klapnout, ne?

„Když budeme hrát jako první poločas proti Boleslavi, je úplně jedno, jaký máme los. Musíme se zlepšit ve všem a vyždímat ze sebe úplné maximum.“

