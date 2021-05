Dva týdny o vše. Sparta začíná jízdu na severu. Bude to řežba, tuší Loučka

Veškeré žerty stranou, v případě Sparty začíná jít pořádně do tuhého. Letenští vstoupí do závěrečné fáze sezony brutální sekvencí, kdy je v rozmezí dvou týdnů čeká pět extrémně důležitých zápasů. Svěřenci trenéra Pavla Vrby totiž stále honí dva zajíce najednou, ani na vteřinu si proto nemohou dovolit oddech. Dost možná rozhodující fáze ročníku startuje dnes večer v Liberci (17.00). „Bude to řežba,“ konstatuje pro klubový web asistent trenér Luboš Loučka.

Jsou to jasně stanovené cíle, které klubové vedení vytyčilo před startem druhé poloviny sezony. A únorová trenérská rošáda na tom vůbec nic nezměnila. Sparta cílí na druhé místo v lize, které zajišťuje účast v kvalifikaci o Ligu mistrů. Paralelně s tím navíc touží obhájit triumf v poháru.

„Není čas se na cokoliv šetřit. Kluci jsou trénovaní, sezona se chýlí ke konci, únava určitě bude. Cíle jsou ovšem jasné, chceme urvat druhé místo v lize a postoupit v poháru. Půjdeme do toho po hlavě,“ slibuje asistent trenéra Luboš Loučka.

Bude to čtrnáct dnů, které nadefinují celou sparťanskou sezonu. Ligové mače v Liberci, s Baníkem, Plzní a v Mladé Boleslavi. A do toho ještě domácí semifinále MOL Cupu proti Slavii.

„Víme, jaká je naše pozice. Pořád to ale máme ve svých rukou. Musíme se dívat jen na nejbližší zápas, nemá smysl hledět příliš dopředu. Maximální koncentrace je důležitá,“ burcuje obránce Dávid Hancko.

Ano, jakkoli je derby s odvěkým rivalem lákavé, pro tuhle chvíli ještě stojí trochu stranou. Prioritou je liga, výchozí pozice rudých totiž není vyloženě komfortní. Ze třetí příčky ztrácejí na druhý Jablonec bod. Mají sice utkání k dobru, ovšem taky budou čelit ve zbytku soutěže náročnějšímu losu.

Ostatně už dnes to bude pořádná šichta. U Nisy, proti kousavému Slovanu, jenž se historicky na favorita dokáže velice dobře připravit. Nelze předpokládat, že by to nyní mělo být jinak. Tím spíš, když i Liberec pořád nahání pohárové mety.

„Určitě to bude bojovný zápas, nic jednoduchého nás nečeká. I vzhledem k terénu, který tam bude. Očekávám řežbu, ale věřím, že to zvládneme,“ konstatuje Loučka.

Jinou možnost svěřenci Pavla Vrby ostatně ani nemají. Každá ligová ztráta může být v téhle fázi ročníku fatální, prostor na zakopnutí se v případě Letenských začíná limitně blížit nule.

„Čekáme hodně těžké utkání. Liberec hraje každý rok o poháry, bude tam z jejich strany motivace nám to znepříjemnit. Na prvním místě u nich bude bojovnost,“ nepochybuje David Pavelka.

Reprezentační záložník dobře ví, o čem mluví. Před odchodem do turecké Kasimpasy totiž na severu Čech působil, v jednu chvíli dokonce jako kapitán.

„Moc se těším. Doufám, že s návratem alespoň části lidí to už bude mít trochu atmosféru. Zažil jsem v Liberci krásné časy, ale teď chci jednoznačně tři body,“ zdůrazňuje.

Stejně je nastavená i celá Sparta. Výhra je povinností, cokoli jiného by totiž mohlo přinést kolosální problémy. Zvládnutá bitva navíc může být vítanou vzpruhou před středečním semifinále poháru.

„Pod tlakem jsme celou sezonu. Musíme vyhrávat. To, že se to nyní dostalo do takové fáze, nic nemění. Do Liberce jedeme vyhrát. Kluky samozřejmě nepředěláme, chceme hrát fotbal a dominovat. Musí tam ale být i bojovnost,“ má jasno Loučka.