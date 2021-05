Rada o Jablonci: Houby klika, 62 bodů jsme udělali dobrým fotbalem!

Trenére, jaký byl zápas se Sigmou?

„Zajímavý z toho důvodu, že jsme hráli po většinu utkání v deseti. Měli jsme na začátku šance Pleštila, Schranze, Doležala, ale Mandous to pochytal. Po deseti minutách se Olomouc dostala na naši půlku a hned šla do vedení. Po dlouhé době jsme prohrávali.“

Což nebyla jediná smůla...

„Přišlo vyloučení Kratochvíla za dvě karty. Asi je zbytečné teď o nich debatovat, prostě je rozhodčí udělil a my šli do deseti. Rozmýšleli jsme se, jestli změnit rozestavení a vystřídat některého útočníka. Ale to jsme nechtěli, protože v současnosti naši útočníci plní, co po nich chceme. Schranz se trochu zatáhl k Považancovi a fungovalo to. Nebyl důvod do toho sahat, navíc jsme před poločasem vyrovnali. To bylo povzbuzující. Věděli jsme, že Olomouc se bude chtít v přesilovce tlačit dopředu, ale naše nebýt líný na krok a podstupovat osobní souboje byla dobrá.“

Do ničeho jste Sigmu nepustili.

„Nechci hodnotit soupeřovu hru, ale Olomouc neměla žádné šance. My jsme se naopak dostali do vedení, když to Pleštil dobře zatáhl a nacentroval Schranzovi. Ten byl zase na správném místě, je vidět, že mu to tam padá. Sigma pak nasadila vysoké útočníky – Chytila se Zifčákem –, ale přišla chyba gólmana Mandouse a Doležal míč uklidil do sítě. Uklidnili jsme se, dobře jsme kombinovali. Je vidět, že hráči si teď věří. Kdybychom přesněji vyřešili i další situace, mohli jsme pomýšlet na další branky, ale postupem času se nakupila únava. Penzum práce byla velká, chci kluky pochválit. Už v poločase se hráči cítili na to, že jdou bojovat a vyhrát. Hodnocení musí být pozitivní, protože naše výkony jsou kvalitní. Důležitá pro nás samozřejmě byla práce útočníků. Cenné tři body.“

Klíčovým momentem byla penalta, díky které jste před pauzou vyrovnali, souhlasíte?

„Určitě. Psychicky to hráče zvedlo, věděli, že se začíná od nuly, i když nás bylo o jednoho méně. Tyhle momenty hrají velkou roli.“ Velmi sympatické bylo, že jste i v oslabení na place nechal všechny ofenzivní hráče. Opravdu je to teď otázka sebevědomí? „Samozřejmě. Doležal je klasický útočník, Schranz může hrát i pod ním. Rozmýšleli jsme se, jestli nezpevníme střed Tomášem Hübschmanem, ale Ivan má v současnosti obrovskou sílu ve vyražení a v bězích. Je to z něj cítit, věřil si i na jinou pozici. Domluvili jsme se na tom, že do toho nebudeme sahat, a myslím si, že se to vyplatilo.“

Jak se vám zamlouvají výkony Dominika Pleštila? Dokážete říct, v čem se nejvíc zlepšil?

„Jeho rychlost je hodně dobrá, navíc je vybavený i technicky. U něj byl největší problém, aby vydržel zdravotně. Je to hráč, který moc neumí pracovat s odpočinkem, takže je tak maximálně na 75 minut. Hraje pořád na doraz, má hodně padesátimetrových náběhů ve sprintu, to ho stojí hodně sil. Jsme rádi, že jej teď nelimituje zdraví, protože vždycky když se dostával do formy, zbrzdilo ho zranění. Musím zaklepat, aby mu to vydrželo. Je pro nás hodně platný, můžeme ho využívat. Navíc tam máme i Vencu Pilaře. Pro nás je důležité, že máme na krajích rychlostní typy s tahem. Pleštil dobře spolupracoval se Štěpánkem, který odvedl další kvalitní výkon. Rozuměli si. Jsem za Dominika rád, že mu to šlape, a doufám, že to bude pokračovat.“

Dá se výhra s Olomoucí brát za další upevnění druhého místa?

„Těch kroků je ještě hodně, jdeme zápas od zápasu. Těší nás, že jsme doma porazili Olomouc, ale čekají nás ještě další čtyři těžká utkání. Sledujeme, jak se to vyvíjí okolo nás, ale důležití jsme my. Koukáme na sebe. Kdyby mi někdo řekl, že po třicátém kole budeme mít 62 bodů, nevím, co bych říkal... Tohle nejde udělat náhodou, musíte to mít podložené výkony. Nejde říct, že hrajeme houby a máme kliku. Ne! 62 bodů jsme udělali dobrým fotbalem. Jestli si někdo myslí, že má Jablonec nějaké jiné úmysly, tak ne. Já jsem trenér a zajímám se jen o sportovní stránku, neřeším, jakého máme prezidenta a podobně. Tohle úplně vypusťte. Mě zajímá jen fotbal a výkony hráčů. Smekám před nimi. Vytvořila se tady parta, hráči si vyhoví. Je pro mě důležité, aby kabina fungovala. Když řeknou, že už mě mají plné zuby, tak vezmu svou tašku se zipem a půjdu. Zatím ale všichni makají. Nehrají pro mě, ale pro sebe a pro klub. Chtějí jít výš, mají z toho radost a podřizují tomu vše.“

