Zaskočený Guľa po výplachu Plzně: Slavia je top level. Bylo to bolestivé

Ani při čtvrtém setkání Slavii nesvalil. Co hůř, dostal pořádně za uši. Adrian Guľa musel skousnout vlastní nejdrsnější porážku v rámci české nejvyšší soutěže. Výsledek 1:5 je pro Plzeň - vzhledem k událostem na hřišti – ještě milosrdný. Od začátku byl mezi oběma týmy propastný rozdíl. Dosud suverénně největší ve vzájemných konfrontacích. „Narazili jsme na top level. Není náhodou, že Slavia byla ve čtvrtfinále Evropské ligy. Konfrontace to byla potřebná, leč bolestivá,“ prohlásil kouč Viktorie.

Od začátku se hrálo podle slávistických not. Výsledek zní 5:1. Je mezi oběma týmy tak propastný rozdíl?

„V tomto zápase byl rozdíl cítit. Domácí hráli ve velké euforii, ve velké pohodě, což se přetavilo i do výsledku. V prosinci jsme doma odehráli úplně jiný zápas… Dnes jsme k dominanci Slavie sami přispěli. Na začátku zápasu jsme předváděli příliš pasivní hru, tím pádem jsme domácí dostali do ještě větší euforie. Šlo o zasloužené vítězství domácích, stejně tak titul si zaslouží. K tomu jim gratuluji.“

Nestačili jste rychlostně, ani běžecky jste se mistrovi nevyrovnali. Co to říká o složení mužstva?

„Informace z takových zápasů jsou velmi podstatné. Ukážou, kde se rozevírají nůžky. Ukážou vám skutečný stav věcí, reálný obraz. Musíme si to vyhodnotit. Jedna věc je rychlost běžecká, druhá v práci s míčem. Rozdíl přichází i proto, že druhé mužstvo je v určité euforii, jede na vlně a zároveň má obrovskou kvalitu. Dnes se vše znásobilo, my si to musíme vyhodnotit s odstupem a drobnohledem, abychom příště byli kvalitnější.“

Udělal vám radost alespoň Jindřich Staněk, který v brance zachránil několika gólům?

„Jindra předvedl úžasné zákroky. Víme, že na čáře je silný. Podal statečný výkon navzdory pěti obdrženým brankám.“

Co může takový debakl udělat s psychikou mužstva?

„Nyní se ukáže, jak jsme se posunuli, jak dovedeme s psychikou pracovat. Máme za sebou náročné období, kluci udělali progres, to je jednoznačné a viditelné. Teď jsme ale narazili na top level. Není náhodou, že Slavia byla ve čtvrtfinále Evropské ligy. Konfrontace to byla potřebná, leč bolestivá.“

