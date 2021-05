iSport podcast: Střed zálohy Sparty není dynamický. Co je s Nguyenem?

Slavia definitivně završila mistrovský hattrick ještě před výkopem vlastního nedělního zápasu s Plzní. O sešívaných se ale tentokrát v iSport podcastu bavit nebudeme. Do našeho hledáčku se totiž dostal boj o druhé místo tabulky. Přestože má Sparta oproti Jablonci zápas k dobru, na případné přeskočení houževnatých Severočechů se jistě pořádně nadře. Kdo urve druhou příčku zajišťující předkolo Ligy mistrů? Toť otázka, na kterou hledali odpovědi redaktoři deníku Sport Kryštof Rossmann a Pavel Hartman. Moderuje Martin Pešout.

Zároveň jsme probrali silné stránky Jablonce a auru trenéra Petra Rady. Proč nedostává „čuchnout“ Jan Chramosta - a kteří fotbalisté v zelenobílém by byli lukrativním zbožím? To jsou další témata. Nevynechali jsme ani libereckou snahu o dosáhnutí čtvrtého místa. Trenér Slovanu Pavel Hoftych se před sezonou znovu potýkal s obtížným skládáním sestavy a zase ve svém kádru vybrousil několik „diamantů“. A co se stalo s Filipem Nguyenem, jenž přestal chytat a nyní se dívá z lavičky na svého brankářského kolegu Milana Knoblocha?

0:00 úvod

0:43 Sparta v Liberci a její boj o 2. místo

8:33 liberecký boj o poháry

13:35 proč nechytá Filip Nguyen

20:51 forma Jablonce a jeho šance na 2. místo

23:56 aura Petra Rady