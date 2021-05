INSIDER: Hráče jako Plavšiče Slavia nemá, říká Suchopárek. Co Kúdela?

Byl přímo u toho, z tribuny v Edenu sledoval demolici Plzně 5:1 a skromné oslavy třetího titulu v řadě. „Slavii je potřeba poděkovat za to, že nám ukazuje směr,“ říká v dalším dílu pořadu LIGOVÝ INSIDER Jan Suchopárek, „červenobílý“ mistr ze sezony 1995/96. Bývalý reprezentační stoper a dnes kouč reprezentace do 19 let při tom dobře zná architekta mimořádného úspěchu Jindřicha Trpišovského – studovali spolu totiž nejvyšší trenérskou licenci. Kromě vzpomínek na to, čím se fotbalový inovátor už tehdy odlišoval od ostatních, vicemistr Evropy z roku 1996 rozebírá opory slávistické defenzivy i možný pikantní přestup sparťana Srdjana Plavšiče, o němž informoval server iSport.cz.