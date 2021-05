Kúdela: osobnost i držák. Divoké jaro završila dojemná děkovačka na přání

Byly to emotivní momenty. Alespoň malá část fanoušků mohla přijít v neděli oslavit slávistický titul přímo na stadion a vychutnat si popravu Plzně 5:1. Z tribun ale přišel i jeden vzkaz, příznivci červenobílých ukázali, jak stojí za stoperem Ondřejem Kúdelou, který po březnovém incidentu se záložníkem Rangers Glenem Kamarou prožívá hektické časy.

Pár vteřin před začátkem utkání s Plzní ho začali fandové vyvolávat poprvé, na konci večera byl čtyřiatřicetiletý reprezentant hlavním režisérem společného juchání. I když on sám se moc do téhle role nehrnul. Když se však slávisté roztáhli před Tribunou Sever a fanoušci skandovali Kúdelovo jméno, vzal náhradní brankář Přemysl Kovář svého parťáka kolem ramen a přivedl ho až těsně k ochozům.

Kúdelova sezona ve Slavii 37 zápasů 3139 minut 6 gólů 6 žlutých karet

Bylo vidět, jak je Kúdela dojatý a nesmělý. Dav si ho vyžádal až na vyvýšený můstek, odkud zkušený stoper řídil děkovačku. Vehementně ukazoval na ostatní, nechtěl si slávu přisvojit, naznačoval, že na zisku titulu se podíleli všichni, co stáli pod ním. Jenže tohle gesto znamenalo hlavně vyjádření podpory. On do kotle hodil dres.

„Super, že mě vyvolávali. Byl jsem nadšený a strašně překvapený, nečekal jsem, že mám jít na děkovačku. Jsem moc rád, že jsem si tohle mohl vychutnat. Jsem velmi vděčný a moc si toho vážím,“ vyznal se Kúdela pro klubovou televizi.

Slávisté po demolici Plzně oslavují titul! Mistrovské kolečko, Kúdela hodil dres Tribuně Sever

Nešťastný čin

Každý si pamatuje, co se stalo. Jeden nešťastný a nedomyšlený čin ztížil obránci „sešívaných“ život. Sám teď nejlépe ví, že by vyhrocenou situaci z odvety osmifinále Evropské ligy, kdy například Kemar Roofe brutálně knokautoval brankáře Ondřeje Koláře, řešil jinak. Jenže v osudný večer 18. března se v mele na hřišti vydal za záložníkem Rangers Glenem Kamarou, zakryl si ústa a něco mu pošeptal do ucha. Kamara se ihned vztekal, obvinil Kúdelu z rasismu a desítky minut po zápase ho v útrobách stadionu fyzicky napadl.

Na Ostrovech od té chvíle českého obránce slovně lynčují a snaží se zařídit, aby byl co nejpřísněji potrestán. Kúdela se bránil a tvrdil, že Kamaru „zkur… opicí“ (fucking monkey) nenazval. Přesto mu UEFA za rasismus napařila distanc na deset soutěžních zápasů pod svou hlavičkou, slávistický hráč se prostřednictvím právnického týmu odvolal.

Už přišel o čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem, nyní bojuje o to, aby mohl jet na mistrovství Evropy. Je to vysoká hra, politika. Kdekoho by takový mumraj semlel.

Perné týdny ovšem zvládá obdivuhodně. Na hřišti byste nepoznali, že je kolem něj blázinec. Hned za tři dny nastoupil v lize proti Opavě a už za necelé dva týdny po utkání ve Skotsku se představil s reprezentací ve Walesu, tedy opět v tu chvíli již nehostinných ostrovních kulisách. Než ho loktem trefil do nosu domácí kapitán Gareth Bale, hrál s přehledem. Jenže hvězdný Velšan ho udeřil tak smolně, že musel na zákrok do nemocnice, do toho se zmítal v horečkách.

Dirigent filharmonie

Pauzíroval necelé tři týdny, pak se impozantně vrátil na plac v Liberci. Obranu dirigoval, navíc vstřelil vítězný gól z penalty. „Zaslouží absolutorium, nebylo to pro něj jednoduché,“ smekl trenér Jindřich Trpišovský. „Je to fantastický hráč i kluk a jsme rádi, že ho máme. Je to obrovský profík, klobouk dolů, jak to všechno zvládá. Vůbec nic na sobě nedává znát, pořád je stejně pozitivní člověk,“ vyznal se po zápase pod Ještědem slávistický útočník Jan Kuchta.

Kúdela pracuje příkladně celou sezonu, drží si vysokou výkonnost, umí dobře vyhodnocovat situace, nezmatkuje, zůstává klidný. Trpišovský se taky opírá o jeho rozehrávku. Je prostě garantem spolehlivosti. „Je naším dirigentem filharmonie, který vyřeší každý případný problém,“ podotkl kouč po únorovém zápase s Jabloncem.

Sezona skromného pracanta se točí hlavně kolem šílené aféry. Jenže neměly by zapadnout i další její kapitoly. Jaké? Že dal šest ligových gólů, čímž zatím vyrovnal osobní maximum. Že se prodral do základní sestavy národního týmu. Že s Davidem Zimou vymazal obávaného šutéra Leicesteru Jamieho Vardyho. Že patří mezi zástupce kapitána, mezi nejvytíženější hráče v týmu a že má se Slavií třetí titul.

„Jsme všichni zapsaní v historii. Titul je každý rok těžký. Myslím, že jsme zaslouženě šampioni. Máme před sebou ale ještě další cíle, doufám, že se nám je podaří dotáhnout. Myslím, že všichni, co fandí Slavii, to docení později. Je neskutečné, co se nám teď podařilo. Není to jen o hráčích a realizačním týmu, ale o všech lidech v klubu. Vážím si toho, že jsem přišel do Slavie, když se tyhle všechny skvělé úspěchy začaly rodit, a že můžu psát tuhle historii,“ podotkl Kúdela.

Tým z Edenu mohl na něm stavět taky v ošemetné situaci, kdy se zranil David Hovorka, a jiní stopeři odešli na hostování. Vždy zahrál tak, jak bylo potřeba, po jeho boku rozvíjel potenciál mladík Zima. Je osobností, držákem. Kouč Trpišovský ho v pokročilých fotbalových letech dokázal zlepšit, posunout podobně jako další hráče k hranici maxima. Kúdela odehrál jednu z nejlepších sezon v kariéře. Bohužel s velikou polízanicí.