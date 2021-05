LIGA NARUBY: Plavšič by se Slavii hodil, hořký Vrba, Látalův alibismus

Na úvod nového dílu Ligy naruby se patří pogratulovat mistrovské Slavii – tohle byla neuvěřitelně složitá sezona, za jejíž bezchybné absolvování si Trpišovského parta zaslouží absolutorium. Jako by si to uvědomovala i Plzeň, která byla v Edenu hodně uctivým gratulantem. Pokusili jsme se nahlédnout do myšlenkových pochodů Pavla Vrby za stavu 2:0 pro Liberec a zjistili jsme i to, jak by mohl Jindřich Trpišovský co nejlépe využít Srdjana Plavšiče. FORTUNA:LIGA finišuje, je tu nová Liga naruby!