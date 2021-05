Pleštila chtěl norský mistr. Jablonec nabídku odmítl, touží po pohárech

V lize debutoval před více než třemi a půl lety, pět dní před svými devatenáctými narozeninami. Od paběrkování už se Dominik Pleštil prokopal k pravidelnému hraní a teď zažívá svou nejlepší sezonu. V tomto ročníku vynechal jen pět ligových zápasů, dal dva góly, na další dva nahrál a klub ho začíná považovat za důležitého člena kádru.

Aspoň tak měl Jablonec odpovědět norskému Bodo/Glimt, když velmi citlivě zamítl jeho snahu Pleštila získat.

Bodo/Glimt zažívá historické okamžiky. Klub na konci minulého roku – v Norsku se tradičně hrává od března do prosince – oslavil svůj vůbec první titul v Elitserien a v létě ho čeká mistrovská větev kvalifikace Ligy mistrů.

Nejvyšší soutěž má pro tuto sezonu posunutý začátek, startuje teď o víkendu, Bodo/Glimt otevírá ročník v neděli s Tromsö. Proto je taky oproti jiným zemím zavedeno termínově jinak i přestupní okno. Začíná v lednu a je otevřené běžně téměř čtyři měsíce, tentokrát je kvůli opožděnému začátku ligy ale protažené až do května.

Kdyby tedy Jablonec souhlasil s uvolněním Pleštila, mladý křídelník by mu prchnul okamžitě. A Severočeši by přišli o hráče, kterého by v současných českých přestupových podmínkách nemohli nahradit. Případně by norský klub musel čekat na další termín, a ten bude až v srpnu, čili v době, kdy už je většina předkol v prachu.

A i na tomhle bazíruje ambiciózní klub Miroslava Pelty. Kromě toho chce dokončit ligový ročník co nejvýš, tedy nejlépe na druhém místě, uspět i v nadcházející kvalifikaci – ať už Ligy mistrů, Evropské ligy, nebo té Konferenční.

Druhý důvod. Pelta by samozřejmě za svého odchovance rád viděl v kase víc peněz, klidně třeba patnáct až dvacet milionů korun, což prý norský mistr nebyl schopen splnit.