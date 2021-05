Gebre Selassie: návrat do Liberce? Stojí o něj i Pelta, má podmínku

Během devíti let se stal legendou Werderu Brémy. Jenže po sezoně Theodor Gebre Selassie své vydařené německé angažmá definitivně ukončí – a vrátí se domů. Tedy pravděpodobně do Liberce, s nímž už je rámcově domluven. O služby čtyřiatřicetiletého bývalého reprezentanta nicméně stojí i Miroslav Pelta, který mu nechává otevřená zadní vrátka do svého Jablonce. Jakou má podmínku při svém návratu do české FORTUNA:LIGY, najdete v placené části textu.