Upřímný Hladík: Je to málo, máme tam nechat krev. Jsem z toho hotovej

Možná nemá tolik talentu jako Růsek, Přichystal či Reiter. Přesto je ve finiši sezony Jan Hladík v brněnském útoku stálicí. Rve se o každý balon, chybí mu jen finále. Jako celému týmu. Proto je nováček tři kola před koncem na okraji propasti. „Nevím, co by se muselo stát, abychom se zachránili,“ pohlédl realitě do očí.

Co na to říkáte?

„Do zápasu jsme vstoupili celkem aktivně. Pak dostaneme z brejku gól. První poločas jsme promrd…To samé druhý. Začneme dobře a pak jim úplně nabídneme gól. Za stavu 0:3 začneme něco honit a to už je prostě pozdě. Dostali jsme soupeře pod tlak, dali jsme dva góly, měli závary. Nechápu, proč takhle nehrajeme od začátku.“

Jak je možné, že takhle prohazardujete poločas?

„Dostáváme každý zápas úplně šílené góly. Řekneme si, že je to utkání o všechno a vypadá to takto. Nevím, co k tomu mám říct. Jde nám o záchranu a my hrajeme, až když prohráváme. To je prostě špatně.“

Vidíte ještě reálnou šanci na udržení?

„Teoreticky ještě nějaká je. Ale od nás je to hrozně málo. Máme tam nechat krev. A my si první poločas tak dojebeme. Nevím, co by se muselo stát, abychom se zachránili. Ale samozřejmě se o to porveme. Neodevzdáme to.“

Jak vám z toho všeho je na duši?

„Snažím se z toho vymačkat co nejvíc. Ale musíme makat všichni, jeden za druhého. Jsem z toho hotovej.“

Vy sám jste dal hlavou tyčku…

„To je celou sezonu. Do šancí se dostaneme, ale gól prostě nedáme. Nevím, jestli je to křečí nebo kvalitou. Trefíme tyč, nemáme štěstí. Ale na to se nesmíme vymlouvat. Nemůžeme doma dostat tři góly, pokud chceme být úspěšní.“

Pár stovek fanoušků dalo během utkání i po něm najevo svou nespokojenost. Vnímal jste to?

„Samozřejmě mají právo se vyjádřit. Právem se zlobili, jak jsme projedli první poločas. Po utkání nám něco řekli a my se s tím musíme smířit. Jsme rádi, že na stadion přišli. I když to byl zápas na hovno.“