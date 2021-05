Ondrášek dal gól, ale Plzeň ztratila: Je strašný, co jsme předvedli

Po dramatickém zápase jste nakonec s Příbramí remizovali 3:3. Jaké jsou bezprostřední dojmy?

„Já to neumím ani popsat. Všichni na sebe v kabině koukáme, je to fakt těžký. Nejhorší na tom, že zápas se vyvíjel, jak se vyvíjel. Minule jsme to se Slavií nezvládli a teď jsme to chtěli odčinit. Těšili jsme se na diváky, myslím, že jsme začali dobře.“

Jenže pak jste rychle dvakrát inkasovali.

„Ale tým ukázal sílu, šancí bylo mraky, já osobně jsem měl tři velké, ale nepadlo to tam. Nicméně jsem věřil až do konce asi jako všichni, dotlačili jsme to tam dvakrát břichem, co víc můžeme chtít. A pak uděláme, co uděláme. Na to prostě není žádná výmluva, omluva, můžeme se zlobit jen sami na sebe. Je to strašný, co jsme předvedli, ale už je to realita a musíme jít dál. Co jiného.“

Co jste si v kabině za stavu 1:2 o přestávce říkali?

„Určitě pomohl gól v úplném závěru poločasu, věřili jsme si, že to otočíme, tým byl připravený. Příbram čekala na brejky, jako většina týmů proti nám, bohužel jim to tam dvakrát spadlo z dálky a jednou jsme to nezvládli osobně. Přesto jsme to v devadesáté minutě otočili, i když jsme to mohli zvládnout mnohem dřív, jen mi to tam nechtělo padnout. Nakonec se to povedlo, ale stejně to bylo k ničemu. Je neuvěřitelné, co jsme dokázali v posledních vteřinách, to asi ani moc okomentovat nejde.“

S jakými pokyny jste šel do druhé půle?

„Dostat tam emoce, být před bránou, dát gól, prát se v prostoru společně s Bogym (Jeanem-Davidem Beauguelem – pozn. red.), protože bránili dobře. Prostě zápas otočit.“

Prosadil jste se po dlouhé době, je to úleva?

„Vždycky jsem samozřejmě rád za gól, čekání bylo dlouhé. Ale momentálně jsou nejdůležitější výsledky, takže kdyby se trefil někdo jiný a vyhráli bychom, byl bych ještě radši. Tím výsledkem je všechno začerněné.“

SESTŘIH: Plzeň - Příbram 3:3. Obrat a pak šok! V posledních vteřinách srovnal Zorvan

Plzeň - Příbram: Velké drama! Zorvan mocným obloučkem přehodil Hrušku, 3:3

Plzeň - Příbram: Brabec kuriózním odrazem od břicha srovnal, 2:2

Plzeň - Příbram: Nového přízemní pumelice zapadla za Hrušku, 0:2