Guľovy průšvihy v Plzni: Vteřiny od Evropy, selhání na Slovácku i s rivalem

Adrian Guľa vnesl do Plzně svěží vítr. Nový přístup, který na jaře úspěšně fungoval i na zkušené mazáky. Jenže z mikrosituací, které klub dělily například od kýženého postupu do Evropy a inkasovaných milionů do pokladny, postupem času vznikl makroproblém. Vybrali jsme šest zápasů, které se Viktorii pod slovenským koučem hrubě nevydařily a vyústily do změny u trenérského kormidla.