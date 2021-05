Kováč po sezoně skončí. Opava musí po sestupu postavit nový tým

Po kotrmelcích v kancelářích opavského stadionu připomínajících klasický Kocourkov se hodně držel, aby naplno neřekl, co si o všem myslí. V Radoslavu Kováčovi to po odvolání sportovního manažera Pavla Zavadila a výkonného ředitele Jaroslava Rovňana hodně vřelo. „Klub by si měl takových lidí vážit. Jsme z toho v šoku, budeme se s tím muset poprat,“ hlesl před duelem ve Zlíně (1:1).

V něm ještě prvního jistého sestupujícího vedl. A měl by i v posledních třech kolech. Pak se sbalí a Slezsku zamává. Podle zdrojů Sportu byl připraven skončit hned po Zavadilově odvolání, ale nakonec dostal od města za úkol zpackaný ročník dojet. „Jestli mě odvolají, nebo ne, je to poslední, co teď řeším. Dělám svoji práci na maximum. Ale vím, že výsledky nejsou,“ dodal Kováč, jenž přišel do SFC kvůli Zavadilovi, Rovňanovi a bývalém manažerovi Aloisi Grussmannovi.

Na tiskovou konferenci Kováč jako tradičně v poslední době (proč to dřív šlo?) z důvodu chybějící nejvyšší trenérské licence nedorazil, jeho asistent Alois Skácel budoucnost řešit nechtěl. „Máme smlouvy na další dva roky, takže záleží na klubu. Až soutěž skončí, bude dostatek času na větší rozbor,“ prohlásil nekonkrétně.

Bude zajímavé sledovat, kam kroky energického kouče, jenž s mančaftem nějaký čas předváděl slušný kombinační fotbal, povedou dál. O Kováčovi se v posledních týdnech mluvilo v souvislosti s Duklou, kde skončil Roman Skuhravý, nicméně Pražané už našli náhradu v podobě Bohuslava Pilného. Šušká se například také o možném spojení s Českými Budějovicemi.

Trenérská náhrada v SFC? Variantou je Roman West z Hlučína, byť ten by měl primárně zastřešovat mládež coby její šéftrenér. Řešit toho nicméně v Opavě budou muset mnohem víc, regionem padají jména potenciálních šéfů. Spekuluje se třeba o Alanu Jančíkovi, Lukáši Urbancovi či Aloisi Hadamczikovi a jeho synovci Pavlovi.

„Bohužel je nešťastné, jak to dopadlo. Nemáme ani s kým jednat,“ rýpnul si odchovanec Matěj Hrabina, jemuž dobíhá kontrakt. Velká část kádru je jen na hostování, vrátí se do svých celků. Nabídky odjinud mají Christ Tiehi, Matěj Helešic, Joss Didiba, Vilém Fendrich, Štěpán Harazim, Tomáš Rataj…

Téměř jistě odejdou také Jan Řezníček, René Dedič či právě Hrabina. O něj údajně stojí i sobotní sok ze Zlína. Klub by se rád zbavil také nejdražšího hráče, ofenzivního záložníka Lukáše Holíka. Na jeho plat nebude mít ve F:NL peníze.

„Abych řekl pravdu, vůbec nemám radost z toho, co se tam děje. Nerozumím tomu,“ kroutil hlavou zlínský stoper Dominik Simerský, jenž strávil ve Slezsku čtyři a půl roku. „Nepřijde mi to fér vůči lidem, kteří tam pracují. Vždyť Pavel Zavadil skončil kariéru, aby klubu pomohl a snažil se s tím něco udělat. Jarda Rovňan taky makal. Jako fanoušek a bývalý hráč Opavy jsem z toho smutný.“

Opava po návratu do ligy

Sezona 2018/19: 35 zápasů, 43 bodů, 12. místo

Sezona 2019/20: 33 zápasů, 25 bodů, 15. místo (ročník se nedohrál)

Sezona 2020/21: 31 zápasů, 17 bodů, 18. místo (ročník ještě neskončil)