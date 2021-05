Provod přijde o EURO, má utržený vaz. Sportovní tragédie, napsal Tvrdík

Končila úvodní čtvrthodinka, když zatrnulo všem slávistům i trenérovi národního týmu Jaroslavu Šilhavému. Záložník červenobílých Lukáš Provod se otáčel pro přihrávku, když se mu pravá noha podlomila a koleno trochu vystřelilo. Hráč, který během celé sezony vykazoval báječnou formu, se s bolestí sesunul k zemi. Do kabiny odešel po svých, do očí se mu draly slzy.

„Zatím to mohu vzít jen pocitově a po první prohlídce fyzioterapeutů. Nechci to zakřiknout, ale jeho stav bude snad lepší, než se zdálo. Vypadá to na poranění postranních vazů, ale uvidíme až po magnetické rezonanci,“ informoval kouč Slavie Jindřich Trpišovský po utkání. Jeho vyhlídky však byly příliš optimistické.

V pondělí se ke stavu hráče vyjádřil předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. „Sportovní tragédie pro hráče Lukáše Provoda i velká ztráta pro Slavii. Magnetická rezonance potvrdila utržený křižový vaz i meniskus. Operace v ÚVN v nejbližších dnech,“ tweetoval Tvrdík s dovětkem, že Provod má absolutní podporu celého klubu.

Přetržení předního křížového vazu tak znamená dlouhou pauzu a osobní tragédii v závěru vydařené sezony. Byť je zatím stále nejasné, jak dlouho bude Provod mimo hru, určitě nestihne vrchol reprezentační sezony v podobě evropského šampionátu.

Slávistickým týmem tahle událost zatřásla už po utkání, kdy nebyly následky jasné. „Na Lukáše jsme zvyklí, je to tahový hráč. Mrzí mě, že si to zranění přivodil. Všichni věříme, že bude brzy v pořádku, a že nám ještě ke konci sezony pomůže. Je to náš stěžejní hráč ve středu zálohy stejně jako ostatní,“ prohodil útočník Jan Kuchta.

„Sešívaní“ absolvovali na jaře pekelnou zápasovou nálož, čtyřiadvacetiletý záložník patřil k nejvytíženějším bojovníkům Trpišovského armády. Nedávno ho skolila viróza, i proto chtěl v Olomouci hrát. „Po nějaké době nastoupil v základní sestavě, sám chtěl jet a hrát, protože nás pak čeká finále poháru a vyvrcholení ligy. Pak je EURO, kde byla pravděpodobnost, že pojede. Má za sebou velký herní výpadek, který sám cítil. I proto chodil jako střídající hráč, neměl ještě fyzicky na to, aby hrál celé utkání,“ upozornil Trpišovský.