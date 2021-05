Strach o Provoda! Snad to bude lepší, než se zdálo, doufá Trpišovský

Čert vem, že Slavia dál šponuje ligovou šňůru neporazitelnosti, po výhře 1:0 v Olomouci je už na třiačtyřiceti zápasech. Trochu zapadá i fakt, že se šutér červenobílých Jan Kuchta čtrnáctou brankou odtrhnul na špici tabulky střelců. Hlavní zpráva se točila kolem reprezentačního záložníka Lukáše Provoda, který brzy střídal kvůli zranění kolena. Podle prvních odhadů by mělo jít o poškození postranních vazů a ne o fatální poranění předního zkříženého vazu.

Končila úvodní čtvrthodinka, když zatrnulo všem slávistům i trenérovi národního týmu Jaroslavu Šilhavému. Záložník červenobílých Lukáš Provod se otáčel pro přihrávku, když se mu pravá noha podlomila a koleno trochu vystřelilo. Hráč, který během celé sezony vykazoval báječnou formu, se s bolestí sesunul k zemi. Do kabiny odešel po svých, do očí se mu draly slzy. Nejtemnější vyhlídky by se ale po prvotních odhadech z tábora mistrů neměly naplnit.

„Zatím to mohu vzít jen pocitově a po první prohlídce fyzioterapeutů. Nechci to zakřiknout, ale jeho stav bude snad lepší, než se zdálo. Vypadá to na poranění postranních vazů, ale uvidíme až po magnetické rezonanci,“ informoval kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Naznačil tak, že se snad nejedná o přetržení předního křížového vazu, které by znamenalo dlouhou pauzu, což by pro ligovou kometu bylo osobní tragédií. Je zatím nejasné, jak dlouho bude Provod mimo hru a zda má naději, aby stihnul závěr sezony s vrcholem, kterým bude mistrovství Evropy.

Týmem tahle událost trochu zatřásla. „Na Lukáše jsme zvyklí, je to tahový hráč. Mrzí mě, že si to zranění přivodil. Všichni věříme, že bude brzy v pořádku, a že nám ještě ke konci sezony pomůže. Je to náš stěžejní hráč ve středu zálohy stejně jako ostatní,“ prohodil útočník Jan Kuchta.

„Sešívaní“ absolvovali na jaře pekelnou zápasovou nálož, čtyřiadvacetiletý záložník patřil k nejvytíženějším bojovníkům Trpišovského armády. Nedávno ho skolila viróza, i proto chtěl v Olomouci hrát. „Po nějaké době nastoupil v základní sestavě, sám chtěl jet a hrát, protože nás pak čeká finále poháru a vyvrcholení ligy. Pak je EURO, kde byla pravděpodobnost, že pojede. Má za sebou velký herní výpadek, který sám cítil. I proto chodil jako střídající hráč, neměl ještě fyzicky na to, aby hrál celé utkání,“ upozornil Trpišovský.