Sparta loví posilu v Dánsku. Do obrany má přijít Höjer z Aarhusu

V posledních zápasech se Sparta v defenzivě trápí. Za čtyři soutěžní duely inkasovala devětkrát. Není proto divu, že hledá na obranné posty posily. Jednou takovou by měl být podle dánských médií levý bek Casper Höjer z Aarhusu, jehož příchod na Letnou už má být dle severských serverů mezi kluby dokonce dojednán.

Mělo o něho zájem Schalke 04, se kterým ale nedošlo k finanční dohodě, či Dinamo Záhřeb. Nakonec to ale podle dánských médií vypadá, že Casper Höjer zakotví ve Spartě. Šestadvacetiletý obránce Aarhusu nastupoval v minulosti také za Lyngby, Kodaň či Brönshöj, zkušenosti sbíral také v mládežnických reprezentacích Dánska.

V aktuální sezoně nastoupil Höjer za Aarhus, momentálně čtvrtý tým dánské ligy, do 32 soutěžních zápasů. Připsal si tři góly a na dalších deset přihrál. Viděl také pět žlutých karet.

Pokud k přestupu dojde, stal by se Höjer druhým Dánem působícím aktuálně v české nejvyšší soutěži, přidal by se k Alexandru Bahovi ze Slavie. Ve Spartě by naopak doplnil hráče ze Skandinávie Andrease Vindheima a Davida Moberga Karlssona.

Post levého beka chtěla Sparta posílit už v zimě, kdy si podle informací iSport.cz v norském Bodo/Glimt vyhlédla Fredrika Andrého Björkana, v jehož případě ale nakonec nedošlo k dohodě ohledně finanční stránky. Padl také možný příchod Abdula Rahmana Baby z Chelsea, který z londýnského klubu šel na hostování do PAOKu Soluň.