iSport podcast o vyhazovu Guľy: Proč Plzeň sáhla k radikálnímu kroku

O tom všem v novém iSport podcastu diskutují redaktor deníku Sport Radek Špryňar a moderátor Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, v podcastových aplikacích i na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Byl vyhazov Guľy zasloužený? Proč se Plzeň rozhodla k radikálnímu kroku

15:00 Co byl největší problém Plzně pod Guľou? Kdo by mohl přijít do Viktorie?

23:00 Bude spojení Plzně s Bílkem fungovat? Má smysl, aby se zase vracel Horváth?

35:12 Kdo by mohl v létě z Viktorie odejít? Drží se Plzeň nastavené koncepce s trenéry?