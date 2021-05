Vývoj v kauze Plavšič: kdy přišla nabídka Sparty a kdo a proč mlží

Kauza kolem Srdjana Plavšiče nemá ani po týdnu jasné vyústění. Naopak nadále bobtná a všemožně se větví. Další spin přišel v neděli, kdy se srbský křídelník nevešel do nominace Pavla Vrby pro ligové utkání s Baníkem . Po něm Sparta informovala, že o novém kontraktu s drobným fotbalistou nadále jedná. Deník Sport si naopak stojí za svými informacemi, že hráč po sezoně zamíří do Slavie. Pojďme si detailně projít celý příběh, v zamčené části článku se dozvíte nejčerstvější informace o aktuálním stavu věcí.

Jaký dres bude od příštího ročníku oblékat Srdjan Plavšič? To by rád věděl snad každý fotbalový fanoušek v zemi. Odpověď stále neznáme. Respektive, neznáme ji v oficiální podobě. Deník Sport si nadále stojí za informacemi, které jako vůbec první publikoval v pondělí 3. května. Tedy že je 25leté křídlo domluvené se Slavií na kontraktu platném od 1. července.

Proti tomu se ovšem na svém Instagramu ohradil samotný hráč. „Ahoj fanoušci, můžu povědět, že se Slavií jsem smlouvu nepodepsal, ani jsem s nimi nejednal o žádné nabídce. Jednáme se Spartou, jestli bude nový kontrakt. Děkuju za podporu,“ vzkázal Plavšič.

Nutno zkraje příběhu zdůraznit, že srbský internacionál má na Letné kontrakt pouze do 30. června letošního roku. Ve fotbalovém prostředí to znamená, že už v zimě mohl podepsat s kýmkoli nový kontrakt od léta, aniž by měl jakoukoli povinnost o tom svého stávajícího zaměstnavatele informovat.

Ze Sparty šly dlouho informace, že s Plavšičem do budoucna příliš nepočítá. Ostatně, kdyby to bylo jinak, nic by jí nebránilo, aby se s hráčem pokoušela na nové spolupráci dohodnout ve značném předstihu. K tomu ovšem nedošlo, změna nastala až po únorovém nástupu Pavla Vrby. Zkušený kouč si drobného rychlíka oblíbil, velmi rychle ho zakomponoval do základní sestavy a na začátku dubna dal veřejně najevo, že věří v jeho setrvání.

Sparta - Baník: Plavšič sleduje zápas z tribuny se založenýma rukama

„Nejsem na tom tak dobře, abych mu tu smlouvu mohl nabídnout sám. Věřím, že Sparta udělá všechno pro to, aby s ním prodloužila,“ prohlásil Vrba po demolici Teplic 7:2.

Pouze na Spartě vědí, jak moc tahle slova sportovní vedení vyburcovala k akci. Faktem každopádně je, že ani v první polovině května žádná dohoda mezi hráčem a letenským klubem neexistuje. Navzdory tomu ovšem, i v poněkud zjitřené době, nastoupil Plavšič minulou středu v základní sestavě do semifinále MOL Cupu proti Slavii (0:3). V tu chvíli už o hráčově letním přesunu do Slavie informovala i další média v čele s Mladou Frontou Dnes.

„Vůbec nevím, jak to je. Nedokážu odpovědět. Řekl nám, že nic nepodepsal. Nemám důvod tomu nevěřit. V červnu se samozřejmě může stát cokoliv,“ reagoval po bolestivém vyřazení Vrba.

Koncem minulého týdne pak začaly prosakovat detailní parametry dohody mezi Plavšičem a Slavií. Podle informací deníku Sport by si mohl rodák z Nového Sadu v novém angažmá vydělat