Co ukázala Sparta: utržený marod Dočkal, divák Plavšič i reakce na Plzeň

Režisér Bořek Dočkal, Srdjan Plavšič jen na tribuně i rozprava o tom, kdo bude trénovat Viktorii Plzeň. Nedělní zápas Sparty proti Baníku (3:1) naskytl spoustu ožehavých témat. V hlavní roli glosátora se ocitl trenér Pavel Vrba. „Dočky je lídr jako Pavel Horváth, akorát mimo hřiště takový lídr není. Horvi si užíval vítězné zápasy náležitě se vším všudy. Myslím to samozřejmě jako srandu, snad mě pochopíte,“ smál se šéf lavičky Letenských.

Dočkal válel, fit není Návrat kapitána. Návrat režiséra. Nedělní večer na Letné patřil Bořku Dočkalovi. Sparťanský záložník se vrátil do sestavy velkým výkonem. Baník rozebral bilancí 1+2. Góly nachystal Davidu Mobergu Karlssonovi a Adamu Hložkovi. Sám rozhodl parádním lobem. Do zápasu navíc nenastoupil stoprocentně fit. „Kdybychom měli deset dalších zápasů a měl bych nějaký čas na doléčení, tak bych možná ještě chtěl počkat,“ přiznal po skvělém výkonu. „Co jsem tu ty tři měsíce, Bořek patří v kabině k těm pro mě klíčovým hráčům. Je důležitý pro mužstvo i pro mě, pomůže jako lídr a šéf, na hřišti dokáže tým strhnout. Bořka obrovsky respektuju. Kdybyste viděli, jak mi pomáhá, tak byste to pochopili,“ chválil sparťanskou desítku Pavel Vrba. Našel v něm oporu, jakou měl kdysi v Pavlu Horváthovi v Plzni? Usmál se a pravil. „Je to lídr jako Pavel, akorát mimo hřiště takový lídr není. Horvi si užíval vítězné zápasy náležitě se vším všudy. Myslím to samozřejmě jako srandu, snad mě pochopíte.“ Sparta - Baník: Stronati s Pokorným se komicky srazili, Dočkal potrestal hrubku! 2:1

Svozilova čtvrtá žlutá při rozcvičce Ještě jako rozcvičující se náhradník vyfasoval čtvrtou žlutou kartu v sezoně. Vlezl na hřiště a chabým bráněním se nechal vykoupat od Adama Hložka. Nedělní duel Jaroslavu Svozilovi zrovna nepatřil. Ostravský stoper se trápil. „Karty nebudu hodnotit, bylo to od něj hloupé,“ přisadil si trenér Ondřej Smetana. Sudí Ondřej Lerch rozdal celkem osm žlutých karet, přičemž některá rozhodnutí se hostující výpravě zrovna nelíbila. „Zápas byl emočně vypjatý. A to nejen naším a soupeřovým přičiněním. Víc k tomu nechci říkat,“ dodal kouč Baníku. Sparta - Baník: Hložek v úniku nekompromisně pojistil výhru, 3:1!

Vitík? Zkušenost vpřed Jde do tuhého. Boj o druhé místo je téměř ve finále a Pavel Vrba nechce žádný hazard. Ohrávat si nadějného stopera Martina Vitíka? Kdepak! Po slabém výkonu v semifinále MOL Cupu proti Slavii (0:3) mladého obránce poslal na lavičku. Stoperskou dvojici tak utvořili Ondřej Čelůstka a Dávid Hancko, kteří vedle sebe naposledy nastoupili 21. března v Českých Budějovicích. „Rozhodl jsem se na základě toho, že jsem chtěl, abychom hráli se zkušenými stopery. Pro Viťase byla zápasová zátěž hodně náročná, proto jsme udělali tohle rozhodnutí,“ vysvětlit změny v sestavě sparťanský trenér. Plavšič? Prostě nebyl v nominaci... Vrba chválil Hložka: V 18 letech klíčový hráč, mimořádné.

Kauza Plavšič: Sparta jedná… Na tiskové konferenci po utkání Pavel Vrba o kauze kolem Srdjana Plavšiče, jenž se od nové sezony stane hráčem konkurenční Slavie, nemluvil. Slovo si ale vzal tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík. „Trenér rozhodl, že není v nominaci, probíhají jednání s hráčem a jeho agentem, vnímáme to jako věc klubu, nikoli trenéra a A-týmu. V nejbližších dnech klub vydá stanovisko,“ prohlásil. Letenský kouč ovšem o srbském křídelníkovi mluvil bezprostředně po utkání pro O2TV. A byl poměrně sdílný… „Nevlezl se do nominace. Vždy může být nominováno pouze 18 hráčů. My se rozhodli pro tuto nominaci, kterou jsme udělali. Jestli bude další nominace bez něj, to nevím. Když bude pracovat tři dny před zápasem dobře, tak není důvod, proč by v nominaci nemohl být. Už jsem v životě zažil tolik spekulací. Uvidíme, co bude správné a co ne. On tvrdí, že nic nepodepsal, že nic neudělal. Tak uvidíme, kdo měl pravdu a jak se spekulace budou dál vyvíjet. Možná si zavolejte jeho. Když potvrdí, že chce pokračovat ve Spartě, bude rád a nemám s tím žádný problém. Takže uvidíme, jaká slova budou pravdivá a jaká ne,“ prohlásil kouč. Sparta - Baník: Plavšič sleduje zápas z tribuny se založenýma rukama