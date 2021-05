INSIDER: Plavšič? Stanciu byl „horší“ případ, říká Novotný. Bílek chce bavit

Nynější patron reprezentační jedenadvacítky a asistent v třetiligovém Rakovníku rozebírá zapas s Baníkem 3:1 a zvlášť výkon kapitána Bořka Dočkala. Podrobněji se věnuje propustné letenské defenzivě a taky horké kauze Plavšič. I někdejší opora defenzivy Sparty slyšela, že už se srbský rychlík dohodl se Slavií. Srdjan Plavšič dohodu popírá, ale co když opravdu vymění rudý dres za červenobílý? „Jestli lhal, tak to pocítí,“ tuší Novotný. Otázkou je, zda by to sparťanští fanoušci nedali křídelnímu hráči „sežrat“ víc než Nicolaemu Stanciovi. „To si nemyslím,“ namítá Novotný, vysvětluje proč a hodnotí Plavšičovu důležitost pro mužstvo.

Kromě jiného pak komentuje i trenérskou výměnu v Plzni, kde Adriana Guľu vystřídá Michal Bílek. Zatímco na Letné má být paradoxně spasitelem muž, který se západočeským týmem připravil Spartu o její výsadní pozici v českém fotbale, ve Štruncových sadech zase bude úřadovat legenda jednoho z pražských „S“, s nímž získala v roce 2007 double. Byť už v Plzni krátce účinkovala. „To je život. Ani jeden o druhém klubu nemluvili špatně, pokud přijdou výsledky, fanoušci minulost řešit nebudou,“ myslí si Novotný. Bílka dobře zná, vždyť s ním ve Spartě nastupoval. A odmítá nálepku nepopulárního defenzivního kouče, jež na něm ulpěla. „Chce, aby fotbal bavil hráče i fanoušky,“ tvrdí.

LIGOVÝ INSIDER s... Jiřím Novotným

Má Sparta skutečného lídra?

Čím se liší Bořek Dočkal od Pavla Horvátha?

Jak se prezentuje letenská obrana?

Na jaký level má jablonecký snajpr Martin Doležal?

Jak jedna letenská legenda vzpomíná na druhou?

Co zajistí úspěch Michalu Bílkovi v Plzni?

AKCE KOLA: Zorvanův lob, Kubistův „angličan“, nebo Necidova patička?

HLÁŠKY KOLA: Tentokrát mládeži nepřístupno!

Hlášky kola: Dočkal à la Horváth, showman Rada a do*ebaný poločas

MOMENTY 31. kola: Rušno kolem Plavšiče, Opava padá, Guľa nepřežil Příbram