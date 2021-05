Baník vábí Papadopulose. Mohl by být zadarmo a potěšit fanoušky, ale...

Byl by to hezký konec příběhu, kdyby Michal Papadopulos (36) uzavřel kariéru v milovaném klubu. V Baníku, kde důrazný útočník před devatenácti lety odstartoval bohatou dráhu prošpikovanou zahraničními štacemi a reprezentačními starty. Ostravští zkušeného odchovance podle informací iSport.cz lákají, nahrává jim fakt, že Papadopulosovi za měsíc v Karviné končí smlouva. Přemluví ho k návratu domů? A co naopak hraje pro pokračování v MFK?

Nejlepším střelcem Baníku v tomto ligovém ročníku je Dyjan Carlos De Azevedo. Deset gólů je solidní meta, hned šest jich ovšem zanedlouho třicetiletý Brazilec nasázel z penalt. Navíc jde o křídelníka, jenž většinou raději přihraje, ne klasického snajpra.

Problémem FCB nicméně je, že spolehlivý kanonýr v útoku chybí. Šest branek si připsal Tomáš Zajíc, řadu šancí však loňská posila ze Slovácka spálila. Čekalo se víc, ani na tréninku zatím neuklízí míče do sítě nijak přesvědčivě, což ovšem platí i pro jeho konkurenty.

Ondřej Šašinka s Nemanjou Kuzmanovičem zažili gólovou radost v sezoně jen jednou, to samé Muhamed Tijani, který aktuálně hostuje v Třinci a neprosazuje se ani ve druhé lize.

Cíl sportovního úseku ostravského klubu je tedy pro léto zřejmý: sehnat produktivního hroťáka.

INSIDER: Lídr Sparty? Možná jen Krejčí II. Bílek může prohnat "S"

Podle informací iSportu už proběhl kontakt s Michalem Papadopulosem, jemuž za měsíc končí smlouva v Karviné.

Vidina nulového odstupného Baník láká, stejně jako fakt, že má zkušený forvard jakožto odchovanec slezského celku k Baníku vřelý vztah. Viz jeho nedávná zpověď pro Bez frází.

Tyhle plusy v očích šéfů, stejně jako Papadopulosova bilance osmi gólů a tří asistencí v této ligové sezoně, převažují nad handicapem, kterým je bezesporu věk.

Bývalý reprezentant (šest startů) před měsícem oslavil už 36. narozeniny, rozhodně by pro Ostravu nešlo o dlouhodobé koncepční řešení.

Na druhou stranu, návratem zvučného jména s perfektním charakterem by funkcionáři udělali fanouškům radost. Blížící se schůzka, kde budou chtít fanoušci od vedení vysvětlit zvláštní kroky v poslední době, by se díky „Papovi“ třeba konala v přívětivější atmosféře...

Papadopulos v roce 2005 pro Baník rozhodl finále poháru, pak se rozletěl do světa. Už měl za sebou sice roční zkušenost v Arsenalu, ale až na dalších štacích v Německu, Nizozemsku, Rusku či Polsku si vydobyl skvělou reputaci a nakoukl do nároďáku.

Stačí jen kývnout a na Bazalech podepsat, tak jednoduchá a jasná však celá záležitost zatím není.

Sympaťák s řeckým pasem je totiž Karviné vděčný za loňskou nabídku. Papadopulos, o kterého stál i olomoucký trenér Radoslav Látal, plánoval kariéru uzavřít, místo toho v MFK ožil a stal se jeho klíčovým hráčem.

Se stejně starým brankářem Petrem Bolkem navíc v kosmopolitním kádru tvoří neodmyslitelnou dvojici nejen kamarádů, ale i cenných mentorů. Kabinu drží. Je pravděpodobné, že pokud prodlouží kontrakt jeden, ten druhý ho bude následovat.

Mimochodem, jeden z nejlepších hlavičkářů v lize není jediným fotbalistou Karviné, který Baník zaujal. Už v zimě se stěhoval bek Gigli Ndefe a dalším mohl být Tomáš Ostrák.

Ostravští situaci kolem šikovného technika patřícího bundesligovému Kolínu nad Rýnem sondovali, ale jednadvacetiletý talent má namířeno do Plzně.

Přestupová cena? Zhruba třináct milionů korun.

„Mluvím s nimi, oba bych rád udržel. Ale jestli s nimi mluví i jiní, to neovlivním,“ odpověděl kouč Karviné Jozef Weber na dotaz ohledně Ostráka a Papadopulose.

„Samozřejmě jsem u vás četl o zájmu Plzně o Tomáše, ale neptám se. Svoje požadavky ke kádru jsem řekl, ostatní mám z doslechu. Spekulovat a nahazovat udičku do novin? Nevím. Věřím, že minimálně jeden u nás zůstane,“ dodal Weber.

Nemít ani jednoho, to by byl pro MFK ofenzivní průšvih. Ten se nicméně čekal už před sezonou, kdy odešli tahouni Adriel Ba Loua s Ondřejem Lingrem, a Slezané si s nepříjemnou situací zvládli poradit.

ÚTOK BANÍKU V TÉTO LIGOVÉ SEZONĚ Tomáš Zajíc (24) 27 zápasů/6 gólů Ondřej Šašinka (23) 26 zápasů/1 gól Nemanja Kuzmanovič (32) 25 zápasů/1 gól Muhamed Tijani (20) 11 zápasů/1 gól Daniel Šmiga (17) 1 zápas/0 gólů

Co řekl Papadopulos pro Bez frází (ZDE>>) o Baníku v březnu 2021?

„V sezoně 2016/17 hrál Baník ve druhé lize, klub vyřešil svou vlastnickou strukturu a pod novým majitelem mířil za postupem. Právě tehdy, v zimním přestupním období, mě Baník poprvé a naposledy oslovil, jestli se nechci domů vrátit.

Chtěl jsem, vážně moc. Tehdejší sportovní manažer Dušan Vrťo mi ale zavolal až pár dnů poté, co jsem se v telefonu dřív dohodl s Gliwicemi.

Když dnes odjíždím z Ostravy, kde bydlím, na trénink, občas mě to zamrzí. Krucinál, škoda, že se mi nikdo z Baníku ještě neozval.

Hodně se toho změnilo, dnes už znám v tom klubu v podstatě jediného člověka, brankáře Honzu Laštůvku. Všechno ostatní už je na Bazalech jiné. Klub řídí lidé zvenčí a na mě, fotbalistu, co roky nebyl na očích, se možná trochu zapomnělo.

Přitom jestli jsem si něco přál, bylo to vždycky končit s fotbalem právě tam. Osud to takhle ale asi chtěl.

Že skončím, jsem byl upřímně přesvědčený už před letošní sezonou. Říkal jsem si ale celou dobu, že by bylo hezké, kdyby zavolal ještě někdo z Baníku. I kdyby neměli zájem, potěšilo by mě, kdyby se mě někdo alespoň zeptal, jak to vidím dál.

Místo toho se mi rozezvonil telefon z Karviné. Hele, nechceš to zkusit? Přijeď, normálně si s námi zatrénuj a uvidíš.

Tak jsem to zkusil a hned po prvním tréninku věděl, že do toho půjdu. To prostředí tam mě nabilo novou energií. Jsem za tu nabídku lidem z Karviné hodně vděčný. V rodinné atmosféře tady totiž hrajeme fotbal, který si užívám.“