Liga očima fanoušků: Amatérismus Sparty baví. Pane Hruško, díky, jděte

Téma přesunu Srdjana Plavšiče ze Sparty do Slavie žije svým vlastním životem a jiskří i mezi fanoušky. „Je asi jedno, jak to nakonec dopadne, ale takové téma okolo derby, kdy je vidět sparťanský amatérismus, prostě baví,“ usmívá se v pravidelném sloupku příznivce „sešívaných“ David Ocetník. Co na to sparťan a jak viděli uplynulé dění ve FORTUNA:LIZE fanoušci Plzně, Baníku a Bohemians?

Slavia Praha Provodovo zranění je jedinou kaňkou Pohárové derby na Spartě ukázalo, že prostě větší zápas u nás není. Vždycky se okolo tohoto zápasu něco děje ať už ve fanouškovských táborech, nebo přímo v klubech. A jak říká klasik: „O zábavu není nouze.“ Tentokráte fotbalovým prostředím rezonovala a stále rezonuje kauza Srdjana Plavšiče. Slavia mlčí, sparťanští zaměstnanci vydávají prohlášení a vyjádřil se i samotný hráč. Slávističtí fanoušci jsou přesvědčeni, že Plavšič je už opravdu náš. Je asi jedno, jak to nakonec dopadne, ale takové téma okolo derby, kdy je vidět sparťanský amatérismus, prostě baví. Navíc vše korunováno naší přesvědčivou výhrou. Slavia prostě ušla obrovský kus cesty a utekla zbytku ligy o světelné roky ve výkonech i v celkovém fungování. Stačí porovnat rozhovory, které dávají trenéři. Zcela pokorný Trpišovský vs. arogantní Vrba. Jedinou černou kaňkou je opravdová sportovní tragédie, zranění Lukáše Provoda. Brzké uzdravení, Provi! David Ocetník, 43 let, Area 114 Trpišovský po výhře v Olomouci: Průměrný výkon s rezervami. Provod? Nevypadá to na to nejhorší

Viktoria Plzeň Horváth a Bílek, zajímavá kombinace Hele, nějak mi ta přání nevychází. Ani tu marnou Příbram jsme neporazili – a to je co říct. Děravá obrana s ještě děravějším brankářem, to je katastrofální kombinace. Pane Hruško, musíte si bohužel přiznat, že na to už nemáte. Popřeji vám mnoho štěstí, poděkuji za ty sezony u nás a jděte o dům dál. Fakt, buďte soudný, sobota byla tragédie. A když s sebou vezmete i pana Brabce, nebudu se zlobit. Tomu to prostě tady taky nejde, už delší dobu. Jenže odnesl to opět pan trenér. Jeho působení v Plzni nebylo úplně špatné. Jen asi nedokázal týmu předat svoje myšlenky. Třeba jim hráči nerozuměli, nebo nechtěli rozumět, co já vím, do hlav jim nevidím. Pavel Horváth a pan Bílek, zajímavá kombinace. Pavel jim může ukázat, jak to kopat, a Bílek dodá taktiku. Snad to ponese ovoce. Poháry jsou už někde pryč a vzpamatovat se bude chvíli trvat. Buďte rádi, že na stadionu nemůžou být srdcaři, ti by vás asi v zubech vynesli. Doufám v lepší zítřky a nejlépe začít už ve středu na Letné. Čest královně Viktorce! Kovi, 53 let, koordinátor distribuce INSIDER: Lídr Sparty? Možná jen Krejčí II. Bílek může prohnat "S"

Sparta Praha Dočkal ukázal, že je pan fotbalista První krok ke smazání náskoku Jablonce jsme udělali... Zápasy s Baníkem jsou vždy těžké a jsem moc rád, že jsme to zvládli. Moc se mi líbil Dočkal. Má opravdu nadstandardní myšlení a je to fotbalista. Ukázal třeba i to, že i když nejste žádný velký rychlík, ale víte jak a kam si naběhnout, můžete být najednou o pár kroků za obranou. Dočkalovy přihrávky prostě mají oči. Druhý krok bude ale ještě těžší. Plzeň vyměnila trenéra a to bývá vždy nový impuls. Navíc potřebuje body do souboje o poháry. Pokud ovšem chceme být druzí, nezbývá nám než ji porazit. Teď můžeme všem ukázat, že nejsme tak křehcí, jak se říká. Jinak se dost teď řeší přestup Plavšiče do Slavie. Pokud odejde, bude to mít při každém zápase u fanoušků hodně těžké. Jinak na pohár jsem opravdu nezapomněl, ale co nejrychleji bych chtěl. Na něco podobného už se nechci dívat. Ať už je to dominance Slavie, naše odevzdanost, nebo vysmátý hráč, kterému je to, že právě prohrál derby rozdílem třídy, nejspíš úplně šumák... Michal Šedivý, 53 let, outdoor expert Němeček: Sparta má v mužstvu několik hráčů, kteří tam nepatří

Baník Ostrava Vítej doma, Tome Věřil jsem, že na Letné dáme zapomenout na špatný domácí výkon s Brnem, obereme Spartu o body a tím pádem i o druhé místo v tabulce. Naše hra ale zůstala daleko za očekáváním. I když jsme z ojedinělé střely vyrovnali a na chvilku svitla naděje na slušný výsledek, domácí zaslouženě vyhráli. Utkání nejspíš rozhodlo nedorozumění stoperů. Ale já mám pocit, že jsme upustili od hry, kterou trenér Smetana po svém příchodu zavedl. To znamená jednoduchá přímočará hra po zemi s rychlými křídly a patřičným ostravským důrazem. Na Spartě se musí na hřišti jiskřit. Domácí ten zápas ani nebolel, možná se ani moc nenadřeli a to je horší než samotná prohra. Působili jsme až na Laštůvku a Fleišmana mdle a bez patřičných emocí. Byl to diametrální rozdíl oproti nedávnému pohárovému zápasu. Realizační tým doplní Tomáš Galásek, což je skvělá zpráva a u fanoušků vyvolala pozitivní reakce. Věřím, že je ten pravý, co pomůže našemu klubu dostat se tam, kam patří. Vítej doma, Tome, a ať se daří! David Liveč, 40 let, vedoucí prodeje Sparta - Baník: Stronati s Pokorným se komicky srazili, Dočkal potrestal hrubku! 2:1