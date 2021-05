Galásek bude dělat v Baníku od nové sezony Smetanovi asistenta: Těším se!

O složení trenérského štábu Baníku pro příští sezonu je oficiálně jasno: Ondřej Smetana zůstává, stejně tak asistent Jan Baránek. Realizační tým však doplní Tomáš Galásek, zvučné jméno na lavičce nahradí Václava Daňka. Asistent reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého se do Ostravy vrací po téměř třinácti letech, kdy svému milovanému klubu přišel na skok pomoct z bundesligy.

Vysněného Pavla Vrbu si Baník nechal frnknout do Sparty, a protože další dostupní trenéři nesplňovali v očích šéfů nároky na práci ve specifickém prostředí, z provizorní „pokozlovské“ varianty se stává právoplatná.

Ondřej Smetana zůstává na lavičce A-týmu.

Tahle zpráva je neoficiálně známá zhruba měsíc, novinkou je připojení Tomáše Galáska do realizačního týmu, který bude bývalý vynikající záložník zaštiťovat nejvyšší licencí.

Tu totiž nemá ani Smetana, ani Baránek. Asistent Václav Daněk se od áčka vrací zpátky k mládeži.

„Realizační tým pod vedením Ondry Smetany mužstvo na jaře zvedl, ale chtěli jsme ho ještě posílit o dalšího perspektivního a ambiciózního trenéra, ideálně s vazbou na Baník, a to přesně se snoubí v osobě Tomáše Galáska,“ popsal na klubovém webu sportovní ředitel Alois Grussmann.

„Pětadvacet let strávil v zahraničí jako hráč i trenér, řadu roků působil ve slavném Ajaxu, hrával za národní tým. Přinese nový náhled na fotbal a spoustu zkušeností ze zahraničního prostředí. Není náhoda, že si ho Jaroslav Šilhavý vybral jako asistenta k reprezentaci,“ dodal funkcionář.

Grussmann neupřesnil, zda bude Galásek oficiálně veden jako hlavní kouč či asistent. Zatím je označován jako člen trenérského štábu.

Z rozhovoru na stránkách i ze společné fotografie je však patrné, že odchovanec, jenž naposledy působil v Norimberku u dorostu U17, přichází coby Smetanův asistent.

Pravděpodobně proto, že je Galásek hodně vytížen u nároďáku. Ostatně pokračování v něm byla podmínka jeho příchodu na Bazaly.

„Mám ambici stát se v budoucnu hlavním, ale není to cílem této nastávající mise v Baníku. Jsme na mé roli domluveni a tuto domluvu plně respektuji a respektovat budu,“ řekl muž, který je ve svých osmačtyřiceti letech o deset roků starší než Smetana.

S ním se zatím Galásek vzhledem k bydlišti v Německu bavil jen telefonicky.

„Ale mám z těch hovorů velmi dobrý pocit, zdá se mi, že máme na věci a fotbal vůbec podobný pohled. Já se na spolupráci s ním těším, a co je pro mě moc důležité, zaznamenal jsem, že i on je rád, že do jeho týmu nastoupím. Tohle je vždy základ dobré spolupráce – když spolu lidé pracují rádi a vzájemně se respektují. Hlavní slovo bude mít samozřejmě on,“ ujistil.

Zajímavost: pokud by Češi na EURO došli senzačně až do finále, které se hraje jedenáctého července v londýnském Wembley, dorazil by Galásek na své nové pracoviště jen pár dní před startem FORTUNA:LIGY. Ten je předběžně plánován na sobotu čtyřiadvacátého července.

„Už se moc těším, cítím, že nastala ta pravá chvíle na návrat. Tuto nabídku jsem nemohl ani nechtěl odmítnout. Baník je klub s velkou tradicí, který na své hráče nezapomíná a ani oni na něj,“ uzavřel Galásek.