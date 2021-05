Zbabělá Plzeň? Nebylo úkolem hrát takhle hluboký blok, řekl Bílek

Čekala se změna – ale ne k horšímu. Michal Bílek prožil premiéru na plzeňské lavičce jako zlý sen, Viktoria po zbabělém výkonu padla na Letné zaslouženě 1:3, i když vedla. „Nebylo úkolem hrát takhle hluboký blok. Sparta pak dobře kombinovala, dostala nás do toho,“ hájil se šestapadesátiletý trenér.

Návrat na stadion, kde slavil úspěchy jako hráč i trenér, mu pořádně zhořkl. „Nastoupil jsem a třetí den se hrálo, samozřejmě bych uvítal, kdyby příprava na zápas byla delší. Ale na utkání jsem se těšil stejně jako hráči a jsem pochopitelně zklamaný z toho, jak to dopadlo,“ přiznal nástupce Adriana Guľy.

Z čeho jste víc zklamaný? Z výkonu, nebo z výsledku?

„Z výsledku. V první půli jsme hráli pozorně dozadu, defenzivní činnost byla zodpovědná. Dali jsme gól a Sparta logicky trošku přidala. Líp držela míč a my jsme se do hry nedostali.“

Ukázal vám zápas, že bude složité tým zvednout?

„Věřím tomu, že ne, jsou tady velmi kvalitní hráči, kteří to už prokázali. A já věřím, že se zvedneme. Zápas mi ukázal, že mužstvo pracuje dobře. V první půli, dokud jsme nenechali hrát jejich klíčové hráče jako Dočkala, to bylo v pořádku. Ve druhé půli jsme už tolik nepřidrželi balon, nechali jsme se zatáhnout příliš hluboko a soupeř potom měl převahu.“

Pasivní jste byli nicméně celý zápas. Proč?

„Tak pasivní... Plzni předešlé dva zápasy se Slavií a Příbrami nevyšly, dostala spousty branek, takže jsme chtěli hrát víc ze zabezpečené obrany. Nicméně nebylo úkolem hrát takhle hluboký blok. Sparta pak dobře kombinovala, dostala nás do toho.“

O těchto zápasech se říká, že je rozhoduje první gól. Proč to ve vašem případě neplatilo?

„Úplně nevím, jestli se tohle tvrzení zakládá na pravdě. Hráli jsme venku, na Spartě, která předtím porazila Baník a hrála dobře, věřila si. Škoda, že zápas rozhodla penaltová situace.“

Jak složité pro vás bylo rozhodnutí pro přechod na rozestavení 3-5-2 i vzhledem k typologii kádru?

„Hned po svém příchodu jsem řekl, že budeme hrát na tři stopery. Samozřejmě to nebylo pro hráče úplně jednoduché, protože je třeba se s tímto systémem trošku sžít. Byli zvyklí na něco jiného. Ale například na pozicích halvbeků hrajou Falta s Havlem, kterým by tohle mělo vyhovovat. Střed pole vlastně zůstal stejný, měli jsme na hřišti dva útočníky. Nicméně je pravda, že co se týče kombinační stránky, čekali jsme o něco víc.“

Příští týden vás čeká ve finále MOL Cupu Slavia, která před pár dny Spartu celkem suverénně přehrála. Nemáte z toho obavu?

„Všichni víme, že Slavia hraje svoji ligu, je bezkonkurenční a ve velké pohodě. Získala titul, určitě nás čeká velmi těžké utkání. Poradila si s Plzní i se Spartou, ukazuje, že sílu má na české poměry obrovskou.“

Kvůli čerstvému zranění vám chyběli Jean-David Beauguel, Jan Kopic a David Limberský. Bude některý z nich ještě do konce sezony k dispozici?

„Uvidíme. Informace jsou zatím takové, že ani jeden ještě trénovat nemůže. Všechno to necháme na doktorech.“

