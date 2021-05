Momenty šlágru: grandiózní Vrba, rytmus mládí i Bílkův autobus

Na Spartě se jásá, v Plzni panuje hluboké rozčarování. Dva odlišné světy nabídla středeční výživná dohrávka na Letné (3:1). Domácí otočili utkání i díky přesným tahům Pavla Vrby, plzeňský "zanďour" pod taktovkou nového šéfa střídačky Michala Bílka fungoval jen ve chvíli rychlého vedení. Co ukázalo setkání dvou velký rivalů?

Vůbec poprvé v trenérské kariéře stál proti Viktorii, kterou dovedl k titulům i účastem v Lize mistrů. A nakonec měl Pavel Vrba na jejím skolení obrovskou zásluhu.Ve druhém poločase za nepříznivého stavu totiž do dění na trávníku zásadně vstoupil. Přeskupil řady, z obrany na křídlo vysunul Tomáše Wiesnera, do akce poslal čerstvého Adama Karabce. A Sparta po nekonečném bušení konečně plzeňskou bránu rozrazila. „Bavili jsme se o tom už v poločase. Říkal jsem hráčům, že rozestavení můžeme změnit. Výsledek byl pro nás pořád negativní, proto jsme udělali změny. Posílili jsme ofenzivu, nahoře bylo víc hráčů. Pomohlo nám to,“ pochvaloval si Vrba.

Ačkoli bychom v rudé partě jen těžko hledali někoho, kdo v utkání s Plzní výkonnostně neobstál, hlavní slovo si nakonec vzali mladíci. Kluci, kteří byli v minulosti kritizováni, že v těch opravdu velkých zápasech stále nedokážou potvrdit svůj potenciál. Ve středu se to změnilo. Adam Hložek vyrovnal v 62. minutě po přihrávce Tomáše Wiesnera a náramné otočce. V samotném závěru pak Dávid Hancko proměnil penaltu, kterou vyrobil faulem na pronikajícího Adama Karabce hostující Milan Havel. A definitivní pojistka sladkého triumfu? Opět pocukrovaná spolupráce dua Wiesner – Karabec. „Budu se opakovat, ale Hložana už beru jako klíčového hráče, je opravdu mimořádný. Karabec kdykoli naskočí, tak nám pomáhá. Sparta na něm může v budoucnu stát,“ nešetřil Vrba chválou.

V ochozech jich mohlo být jen necelých patnáct stovek, přesto domácí fanoušci Spartě k obratu ve šlágru výrazně pomohli. Trenér Pavel Vrba jim poděkoval, zároveň ovšem vyslal jasný apel. Týkal se Srdjana Plavšiče, jenž v nominaci pro utkání chyběl, protože se po sezoně přesune do konkurenční Slavie. „Nerad bych slyšel, že se něco děje kolem Plavšiče. Buďme korektní, chovejme se slušně. Fanoušci jsou skvělí, proti Plzni byli naším dvanáctým i třináctým hráčem. Byl bych nerad, aby se to něčím pokazilo,“ prosil Vrba.

Michala Bílka v Plzni hodili do vody, přípravě na Spartě po bleskovém nástupu věnoval po svém bleskovém nástupu slabé dva dny. Na Spartu přijel s jasným plánem. Zpevnit defenzivní hradbu, která pod odvolaným Guľou často nefungovala a zbytečně inkasovala. Po vedoucí brance kapitána Jakuba Brabce svitla jeho strategii naděje. Jenže zaparkovaný autobus přinesl velkou pasivitu, Viktoria se dostala pod obrovský tlak a nezabránila letenskému obratu. „Nebylo úkolem hrát takhle hluboký blok. Sparta pak dobře kombinovala, dostala nás do toho,“ vysvětloval po utkání zklamaný Bílek.

Tříobráncový systém není pro Plzeň

Nový plzeňský kouč sáhl k razantní změně herníhu systému. Jenže Viktoria z poslední éry není na náročný tříobráncový model stavěná. Pavel Vrba jej v minulosti vyzkoušel v přípravě, mužstvo pohořelo a hned o poločase se kouč vrátil k oblíbenému 4-2-3-1. Adrian Guľa zase lpěl na rozestavení 4-3-3, bazíroval na dominanci a neustálé touze hrát na balonu. Michal Bílek tři stopery implikoval neúspěšně. „Musíme si na to zvyknout a doladit spousty věcí. Sparta se do nás těžko dostávala a nevydrželo to tak, jak jsme si přáli,“ konstatoval kapitán Jakub Brabec.