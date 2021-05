Puškáč o sérii klokanů: Pohoda je víc než GPS. Klusáček odměňuje i napíná

Sestup nehrozí, pohárové příčky jsou daleko. I tak Bohemians drží sérii neporazitelnosti, kterou v Ďolíčku nepamatují 36 let. Jestli někde mají „klokani“ přetlak, je to v útoku, kde v konkurenci Matěje Pulkraba s Tomášem Necidem bojuje i čerstvě 28letý David Puškáč. „I kluci, kteří mohou být naštvaní, netrucují,“ prozrazuje kouzlo zelenobílé kabiny.

Máte 11 zápasů bez porážky, čím to je?

„Ty zásadní faktory jsou bojovnost, týmovost a pohoda. Jednu dobu jsme byli skoro na sestup, ale zvládli jsme důležité zápasy, tím jsme si ulevili a pak se nám podařilo třeba vyhrát na Spartě. Ukázali jsme si, že můžeme hrát s každým. Pohoda v mužstvu je mnohdy víc než velká dřina, čísla a GPSky. Když ji trenér umí udělat, mužstvo jde za ním.“

Vy jste sezonu začínal jako útočná jednička, ale vědělo se, že vedení shání další útočníky. Jak vám bylo, když přibyli Tomáš Necid s Matějem Pulkrabem?

„To víte, že mě trošku osypalo, když jsem se dozvěděl, že přijdou takoví bombarďáci. Ale na druhou stranu jsem to bral jako obrovskou výzvu a dneska jim v kvalitě konkuruju. Je těžší bojovat o flek a ta čísla mohla být ještě zajímavější, bohužel jsem narazil na nepopulární kameru, která mi nějaké gólíčky sebrala, ale s tím člověk nic neudělá.“

Jací jsou vaši kolegové? Do útoku vás je celkem pět.

„Každý trošku jiný. Když si vezmu Pulkyho a Necku, tak jsme typologicky podobní, spíš do soubojů a do šestnáctky. Osma (Pavel Osmančík) s Keitou jsou pohyblivější, ale taková je teď Bohemka. Člověk nemá jistý flek a trenér může posadit hráče, i když dal v předchozím zápase gól. To člověka nutí makat.“

David Puškáč v sezoně:



Zápasy: 21 Minuty: 1221 Góly: 4 Asistence: 3 Úspěšnost střelby: 20 % Žluté karty/červené karty: 2/0 Průměr známek deníku Sport: 6,00 Zajímavost: 0,21 asistencí na zápas (3. mezi útočníky ve F:L)

A trenér Klusáček si zrovna se složením útoků dost hraje. Jak dlouho dopředu vám říká, kdo bude v sestavě?

„Vůbec. Člověk je do poslední chvíle napnutý, jestli bude hrát. Sestavu se dozví dvě hodiny před zápasem. Něco se dá zjistit z tréninku, ale někdy jsou indicie schované. Pan Klusáček je prostě nevyzpytatelný. Já můžu být naštvaný, že po gólu nehraju, ale ve finále skórují oba kluci, co tam jsou, takže musím uznat, že to je dobré rozhodnutí.

Vloni na jaře jste taky zářili i díky širokému a zdravému kádru, teď je ale spousta zraněných…

„Kádr se tady za poslední dobu hodně rozšířil a je hodně konkurenční prostředí, které každého nutí se zlepšovat. Do útoku je nás pět, to mluví za všechno. Když někdo nemůže, další ho dobře zaskočí. Trenéři hodně apelují na týmovost, že i kluci, kteří nejsou v první lajně, tak jsou důležití. A ono se to pak ukáže. To bych vypíchl, že i kluci, kteří mohou být naštvaní, tak netrucujou.“

Jaká je v takové situaci motivace? Sestup je daleko, poháry taky…

„Ono to může svádět k tomu, že můžeme být benevolentní, protože nehrajeme o nic, ale i pořád chceme každý zápas vyhrát a vážíme si i středu tabulky. Většinou Bohemka hraje ve spodnějších patrech, takže jsme rádi za klidnější průběh. A pak se nám to vrací třeba tím, že nám trenér dá dva dny volna, i to je pro nás obrovská motivace. Hrajeme o peníze, volno, čest. V každém zápase se něco najde a za mě je to přirozené a správné, i když jsme v klidných vodách. A když máte jedenáct zápasů bez prohry za sebou, tak i soupeř přijede jinak a nám roste sebevědomí.“

Nemrzí vás, že není nadstavba?

„Motivace by byla ještě větší, protože by se o něco hrálo. A po minulé zkušenosti, kdy jsme doufali v poháry, je to škoda. Na druhou stranu říkám, že je potřeba vážit si toho, co je. Hrajeme v klidu a jsme konkurenceschopní.

Sledujete tabulku z pohledu soupeřů? Pro vás to jsou zápasy o čest, ale pro soupeře klíčové… Třeba Opava, Sparta nebo Slovácko.

„I Liberec hrál o poháry a pro nás je to motivace, protože jsme rádi, že jim můžeme zatápět. Výhru 3:0 proti Liberci nikdo nečekal a hrozně to chutná. Teď jedeme na Slovácko, které se taky pere nahoře, pak Sparta. Výzva za výzvou. V tabulce se posouvat nemůžeme, ale tyhle skalpy by byly hezké. Proti Slovácku jsme si v lednu ani nečuchli, tak doufám, že jim to vrátíme.“

Jak to bude třeba se Spartou? Tu můžete porazit podruhé v sezoně.

„Bude určitě slíbené nějaké občerstvení od hráčů, kteří tam hráli, těch máme poměrně dost. A pan Jakubowicz někdy přijde s nějakou motivací, tak doufám, že se toho nebude bát.“

Z posledních 11 zápasů máte skóre 15:5, přitom je hodně obránců zraněných, jak se to povedlo?

„Dokážeme zaskočit, i když kádr není úplně zdravý. Já musel v Opavě i na obranné standardky, protože nám chyběla výška, tak jsem musel do zóny, ale jinak bych se do obrany moc necpal. Měli jsme krizičku – Bederka vykartovaný, Köstl zraněný, Lukáš Hůlka taky mimo a museli jsme vytáhnout mladé kluky.“

Takže vám ani jako vysokému hráči stoper nehrozí?

„Možná na konci kariéry, až nebudu moct běhat, tak si stoupnu dozadu.“ (smích)

Na zápasy konečně mohou fanoušci, i když jen 10 procent kapacity, vnímáte to nějak?

„Dřív jsem si to nedokázal představit bez lidí, kor v Ďolíčku, kde lidi fotbal milují. První šok byl, že tam nebyli, teď je další šok, že jsou. Ale příjemný. I když jich je tam pár stovek, tak jsou slyšet. A pro soupeře je to nepříjemnější. Jhonovi Mosquerovi se teď nehrálo moc příjemně, já to samé zažil týden předtím v Opavě.“

Nejdelší série zápasů Bohemians bez porážky