Hoftych: Pepa si asi přál remízu. Podle Rabušice jsou poháry teorie

Jedna chvíle v euforických výšinách, druhá na samotném dně. Liberec dobýval v páteční předehrávce FORTUNA:LIGY Zbrojovku prakticky celou druhou půli, konzervu sice otevřel, ale z posledního výpadů hostů se urodila remíza 1:1. Co pro Slovan znamená? Dost možná konec nadějí na pohárovou Evropu. „Pohnojili jsme si to,“ hlesl zkušený útočník Michael Rabušic, sám ve svých největších šancích selhal.

Severočeši nastoupili na hrací plochu v dresech s číslem 23, které oblékal Josef Šural. Hráči se účastnili ceremoniálu a dorazila i hráčova rodina, který před dvěma lety tragicky zahynul při havárii v Turecku. „Když jsem viděl ty dresy, vybavily se mi vzpomínky. I při videu, které hrálo. Ale nepoznamenalo mě to a v zápase neovlivnilo,“ komentoval úvodní vzpomínkovou akci domácí forvard Michael Rabušic.

Právě ten s Šuralem do Liberce před deseti lety přestoupil, možná i proto dostal proti Zbrojovce šanci v základní jedenáctce. „Věřili jsme, že vstřelí pro Pepu góla, ale nebylo mu přáno… Nakonec si asi Pepa, jelikož je příznivcem obou klubů a nechal v nich srdce, přál remízu,“ komentoval po utkání Pavel Hoftych. Duel přitom dlouho běžel podle libereckých not.

Slovan většinu času obléhal vápno soupeře, kopal penaltu Kamsem Marou a nakonec se i dostal do trnitého vedení po přesné hlavičce Jhona Mosquery. „Nechali jsme si žolíky na střídačku. Potřebujete hráče, kteří změní tempo. Věděli jsme, že do zápasu půjde brzo Jhon i Imad Rondič,“ vysvětloval 54letý trenér.

Tah vyšel, ale plán se zbortil v nastavení.

Zbrojovka pár sekund před koncem po povedené akci srovnala, když Jakub Přichystal naservíroval míč na hlavu osamoceného Antonína Růska. Ve výsledku může ztráta dvou bodů a nedůslednost obrany pro Liberec současně znamenat i ztrátu evropských pohárů, na pátou příčku chybí Slovanu bod, Plzeň má však zápas k dobru.

„Mrzí to strašně. Hráli jsme, měli jsme šance, nakonec dáme gól… A dostaneme úplně na konci,“ povzdychl si Rabušic. „Poháry jsou už taková teorie, pohnojili jsme si to. Bude to strašně těžké,“ přiznal po utkání s dovětkem, že koncovka si žádala víc zkušeností.

„Počítat umí každý, nevyužili jsme možnost dostat Plzeň pod výrazný tlak. Bod je vzhledem k poslední minutě málo,“ bylo jasné Hoftychovi. „Na vedení jsme se natrápili, nakonec do něj jdeme a stejně to nestačí. Smutný příběh,“ dodal. Slovan v posledních dvou kolech čeká zápas ve Zlíně a doma s Olomoucí.

„Rozhodně nic nebalíme, pořád máme dva zápasy a vyvíjet se to může všelijak,“ uzavřel liberecký kouč. Plzeň bude dohrávat duel v Pardubicích, následně se setká doma s Baníkem a 34. kolo odehraje proti Opavě.

