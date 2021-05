Soldát měl dvacet minut křeče: Máme body a žijeme, klíčová byla nula vzadu

Zelený dres měl komplet propocený a cestou do kabiny za sebou unaveně táhl nohy. Přesto se KAREL SOLDÁT spokojeně usmíval, jeho Příbram má pořád šanci udržet se ve FORTUNA:LIZE. „S Jabloncem jsme to zvládli, ale nic pro nás nekončí. Jedeme dál,“ burcoval příbramský záložník.

Co bylo klíčem k první domácí výhře po víc než pěti měsících?

„Základ byl, že jsme nedostali gól. To bylo proti tak silnému soupeři, jako je Jablonec, hlavní. Nejtěžší bylo udržet nulu po naší vedoucí brance. Naštěstí nám znovu pomohl brankář Kuba Šiman.“

Byl jeho spolehlivý výkon pro vítězství zásadní?

„Rozhodně. Kdybychom dostali gól, hodně bychom si to zkomplikovali, ale zvládli jsme to. Máme tři body a žijeme.“

Vydali jste se ze všech sil?

„Já měl od sedmdesáté minuty křeče a myslel jsem, že už to nevydržím. Kluci si pomáhají horčíkem nebo tekutými gely, jenže já na to moc nejsem. S Honzou Rezkem jsme měli uprostřed hřiště co dělat, ale myslím, že se nám v tomhle prostoru povedlo Jablonec přehrávat. Byl to jeden z důvodů našeho úspěchu.“

Věřil jste, že i když se dlouho hrálo 0:0, že se vám povede vstřelit vítězný gól?

„Věřil. Nevím, co by se dělo, kdybychom gól nedali. Moc nám to pomohlo. Jablonec na nás pak vylezl a chtěl to otočit, ovšem mám pocit, že až na jednu šanci nic moc neměl.“

Zaplavila kabinu po zápase euforie? Jablonec byl favorit, který navíc jedenáctkrát za sebou neprohrál.

„Jasně, máme obrovskou radost, že se ještě můžeme poprat o záchranu. V kabině bylo veselo, ulevilo se nám. Snad příště zvládneme i Pardubice.“

Bude to pro vás další finále, jak o tom mluvil váš trenér Jozef Valachovič?

„Je to tak, Pardubice budou nepříjemné. Je to soubojový tým, který zvládá hru rychle nahoru. Musíme se jim vyrovnat a ukázat, že chceme vítězství víc.“