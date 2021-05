Kadlec: Nádherný večer. Teď je těžké končit, říká kapitán Slovácka

Nebude končit. Stoper Michal Kadlec prodlouží ve Slovácku smlouvu. Který z odchovanců by si taky chtěl nechat ujít historickou účast v Konferenční lize…Zkušený stoper je pořád plný energie a motivace. Po odchodu Stanislava Hofmanna na něm bude stát defenziva ještě víc než v tomto veleúspěšném ročníku. „Ještě jsem nepodepsal, ale vypadá to dobře,“ podotkl ke své budoucnosti.

Je vám fajn po těle?

„Za tu dřinu v celé sezoně jsme si to zasloužili. Chceme samozřejmě vyhrát i poslední dva zápasy, abychom Evropu potvrdili. Možná to z nás teď trošku spadlo a budeme uvolnění. Myslím, že můžeme hrát lépe, víc držet balon a kombinovat. Někdy jsme moc zbrklí. I když jsme s Bohemkou remizovali, je to pro Slovácko nádherný večer. Páté místo už jsme zažili, chceme zkusit udržet to čtvrté. (úsměv) Uděláme pro to všechno.“

Oslavíte to dnes?

„Nějakou malou oslavu asi dáme. Hrajeme pak až v neděli. Trošku oslavit se to musí. Je dost času dát se do kupy. Doufám, že pak konečně vyhrajeme v Budějovicích. A na závěr si dáme doma derby se Zlínem. Co lepšího si můžeme přát…“

Když jste se vracel do Slovácka, napadlo vás, že dosáhnete na takový úspěch?

„Tak vysoko jsem si to představit neuměl. A myslím, že ani mnozí jiní. Zpočátku bylo cílem zachránit se, hrát v klidu a nestresovat se. Ale dá se říct, že každý rok to jde výš a výš. Nejdřív se po mém příchodu hrálo o záchranu, pak střed a teď jsme nahoře. Je za tím super práce celého mančaftu. Nejen všech kluků, co jsou na hřišti, ale i střídajících a všech lidí okolo. Slovácko je rodinný klub. S málem jsme dokázali hodně. Možná to doceníme až později. Tahle sezona mě bavila, kolektiv si sedl. Je těžké teď končit. Ještě budu rok hrát.“

Co váš syn, už vás sleduje z tribuny?

„Malý mě bohužel zatím moc neviděl. To je další důvod, proč chci pokračovat. Má rok a půl a u televize křičí: Táta, gól! Já mu říkám, že jsem obránce a moc gólů nedávám. Chci, aby mohl jít příští rok na stadion. Možná mu to vyjde tuto sezonu na poslední zápas se Zlínem. Vím, jak jsem se já chodil dívat na svého tátu.“

SESTŘIH: Slovácko - Bohemians 1:1. Klokani vyrovnali 42 let starý rekord v neporazitelnosti

Těšíte se na Konferenční ligu?

„Je to něco, co jsem ještě nehrál. Jsem na to zvědavý. Po očku jsem se díval, jaké kluby tam jdou. Můžou tam být zajímaví soupeři. Z turecké ligy třeba Fenerbahce. To mě zaujalo. (Kadlec tam působil – pozn. aut.). Z anglické to zatím vychází na Tottenham, z německé myslím na Gladbach nebo Union Berlín. Teď je málo známých jmen účastníků. Spíš tam budou padat týmy z kvalifikací Ligy mistrů a z Evropské ligy. Uvidíme, jak to bude prestižní pro týmy z Itálie, Španělska, Anglie.“

Jaké budete mít ambice?

„My nemusíme být vůbec nervózní. Půjdeme si to užít a samozřejmě zamakat o co nejlepší výsledek. Pro nás je dobře, že taková soutěž existuje a že si ji Slovácko zahraje. Pro nás už je úspěch, že jsme v předkole. Vůbec jsme s tím nepočítali. Je to taková třešnička. Jsou to jiné zápasy než ty ligové. Kluci se můžou ukázat před trenéry, skauty. Pro jejich kariéry to může být důležitý krok. Doufám, že udržíme tým co nejvíc pohromadě. Třeba se zapíšeme i na evropské scéně.“

Mrzí vás, že jste Bohemians neporazili?

„Je to škoda, chtěli jsme vyhrát. Ale bod je asi zasloužený a pro nás zlatý. Bylo to vyrovnané utkání. V prvním poločase jsme byli druhému gólu blíž, škoda, že Honza Navrátil netrefil bránu. Pak se hrálo spíš po vápno, bez větších šancí. Bohemians jsou kvalitní soupeř, dlouho neprohráli. Bylo to vidět.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10. Havlík Hosté: 25. Ljovin Sestavy Domácí: Bajza – Tomič, Mich. Kadlec (C), S. Hofmann, Mareček (73. Šimko) – M. Petržela (77. Kohút), Havlík, V. Daníček, Navrátil (73. Jurečka) – L. Sadílek – Cicilia (73. Kliment). Hosté: Bačkovský – Bederka, Köstl, Krch (C) – M. Dostál, Květ (90+3. Vacek), Hronek (84. V. Novák), Ljovin, Vondra (90+3. Kosek) – Pulkrab (84. Keita), Puškáč (78. Osmančík). Náhradníci Domácí: Kliment, Kohút, Divíšek, Jurečka, Šimko, Nemrava, Kubala Hosté: Keita, Novák, Osmančík, Kadlec, Vacek, Kosek, Le Giang Karty Domácí: L. Sadílek Hosté: Bačkovský Rozhodčí Z. Proske – R. Kotík, R. Dresler Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště