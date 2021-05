Plzeň: bod zlomu! Rubání rozpočtu, loučení s hvězdami i Bílkův rébus

Potápí se, klesá níž a níž. Měsíc po měsíci, týden po týdnu, zápas po zápasu. Čára ponoru je v kritické výšce. Takovou sportovní bídu v Plzni nepamatují od sezony 2009/10. Jenže tehdy se páté místo podpořené ziskem domácího poháru bralo jako výjimečný počin. Pod Pavlem Vrbou zrovna začínaly zlaté časy.

Nyní je situace odlišná. Ve všem.

Současná pátá figura je nepřijatelná vzhledem k proklamovaným ambicím klubu. Plzeň se na ní ve FORTUNA:LIZE drží zuby nehty. Po drsných porážkách 1:5 se Slavií, 1:3 se Spartou a ostudném nedělním představení v Ďolíčku. Pád s Pardubicemi 0:3 patří mezi nejhorší vystoupení, co mužstvo za posledních deset let předvedlo.

„Nevyhrávali jsme souboje, vlastně jsme je ani nepodstupovali. Kromě Mihálika jsme se nedostali do kloudné šance. Je to hodně málo,“ rozčiloval se nový vládce střídačky Michal Bílek. „Výkon nebyl hodný Plzně. Hráčům jsem to hned po zápase řekl. Takhle nejde pokračovat dál. Je potřeba hrát srdcem, to je naprostý základ. Několikrát jsem říkal, že v Plzni jsou dobří fotbalisté, ale pokud se chceme někam posunout, je potřeba výrazně přidat.“

Bílek je ve slovních obratech mnohdy střídmý, málokdy plýtvá vzletnými výrazy, po Pardubicích se ale ani on neudržel. Místo aby se celý klub těšil na velký čtvrtek, na finále MOL Cupu se Slavií, obává se dalšího debaklu, opakované ostudy. „Musíme se víc bít, musí být vidět větší snaha, touha s výsledkem něco udělat,“ plánuje Bílek.

Udržení páté pozice

Je celkem nepravděpodobné, že by Viktoria pohárovým triumfem zachránila sezonu. Sázkové kanceláře se v predikcích shodují, že o vítězi je víceméně dopředu jasno. A to navzdory faktu, že se finálový duel koná v Plzni. Na výhru „drtikolu z Edenu“ je nezvykle nízký kurs 1,4! Nicméně velmi reálně odráží současné rozpoložení obou táborů.