Pět důvodů sestupu Zbrojovky: skladba kádru, trenérské šachy i marodka

Svou misi nezvládli. Fotbalisté Brna se po návratu do nejvyšší soutěže z FORTUNA:LIGY po jedné sezoně pakují zpět do druhé ligy. Definitivu jejich sestupu dala víkendová remíza s Libercem (1:1) ve spojení s výhrou Teplic nad Českými Budějovicemi (2:0). Co jsou hlavní příčiny pádu Zbrojovky?