Sima pod tlakem peněz i agentů: přestup za 750 milionů, nebo „reset“

Mírně ukročil do strany, na silnější pravačku. Opřel se z plných sil do balonu, ale tak, aby dobře kontroloval jeho směr. A ten zaplul za nebohého Kaspera Schmeichela.

Tohle byl zatím poslední soutěžní gól Abdallaha Simy za Slavii. Čtvrtý zásah v Evropské lize. Dal ho v odvetě prvního vyřazovacího kola na hřišti Leicesteru a jistil tím senzační postup „sešívaných“ do osmifinále.

Co se stalo od té doby?

Nejdřív výkonnostní úpadek, na Simovi začínalo být zápas od zápasu vidět, že se „prodává“. Totálně vyhořel třeba na hřišti Arsenalu. Ani v domácí soutěži, kde se mu mezi listopadem a únorem povedlo nashromáždit celkem jedenáct branek, už tolik nezářil.

Po stopách Abdallaha Simy, 1. díl: Sluníčkový úkaz v Táboře

Chvílemi až hamounsky působily pokusy zaskočit brankáře střelou ze třiceti metrů, které se totálně míjely účinkem. Ostatně podobný nápad ho přemohl i teď naposledy doma s Karvinou. Mladý Afričan si to pak vyžral buď od trenérů, nebo od spoluhráčů přímo na hřišti, aby si tyhle kousky nechal.

A do toho přišlo zranění. Možná už v těch posledních nepovedených zápasech v březnu a dubnu na něj doléhal náročný program a zánět v tříslech, který se rozšiřoval. A který ho nakonec vyřadil na zhruba měsíc úplně z provozu.

Částka je domluvená?

Přesto pořád trvají spekulace o Simově odchodu třeba do Premier League.

Naposledy s jednou takovou vyjel britský Evening Standard a v souvislosti se zájmem West Hamu a Arsenalu psal o částce kolem 25 milionů liber čili zhruba 750 milionů korun.

„West Ham ho má hodně vysoko na seznamu posil, hodně si jim líbí,“ připustil třetí možný převod po Tomáši Součkovi a Vladimíru Coufalovi na známé trase trenér Jindřich Trpišovský.

„Necháváme si otevřené všechny eventuality. Je pravda, že na Simu naléhají některé kluby, ale plně respektujeme postoj Slavie, která má rozhodující slovo,“ odvětil na dotaz Sportu velmi střízlivě Simův manažer Daniel Chrysostome.

To má i podle Trpišovského výroku znamenat, že se měl klub s hráčovým zástupcem domluvit na sumě, za kterou bude ochotný Simu pustit. Nebo aspoň začít jednat.

„Je dohoda, že pokud zájemci splní stanovenou cenu, může jít. Bude to ale záviset i na jeho stavu a na jeho výkonech. My se teď snažíme, aby zvládnul konec sezony a co bude v létě, to uvidíme. Bude to ale dlouhé,“ předjímá Trpišovský, že jakákoliv jednání se mohou vléct klidně napříč celým přestupním obdobím.

A vlastně mohou vyjít vniveč. Sima totiž klidně může své působení ve Slavii protáhnout. Byť o něm šéf klubu Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro Seznam Zprávy na začátku května prohlásil, že se připravuje na jeho odchod. „Zaregistrovali jsme, že některé kluby byly za jeho rodinou, obtěžují ho agenti a je pod opravdu velkým tlakem,“ řekl Tvrdík.

V praxi to mělo znamenat, že se senegalským ofenzivním univerzálem údajně zamávala vidina daleko vyšších výdělků v novém klubu. Zatímco na Slavii stále pobírá ze všech opor nejméně, což ovšem odráží jeho rychlý a nečekaný nástup v áčku od příchodu z třetiligového Táborska loni v srpnu.

„Svět kolem něj se obrovsky změnil. Před zhruba půl rokem ho nikdo neznal, teď ho zná každý a každý ho chce, tlak na něj zvenčí prostě je. Snažíme se mu pomáhat, ale je to citlivý kluk,“ přiznává Trpišovský složitosti posledních týdnů.

Jak vypadá Simova křižovatka? Cesta z ní vede dvěma směry. Částečně vymodleným odchodem „za lepším“, nebo resetem, který by ho mohl znovu nakopnout.

Seriál Po stopách Simy, 2. díl. Senegalský objev na jihočeské vesnici