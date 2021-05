Liga očima fanoušků: Radši přestřelku než 0:0, Krmenčík se do Slavie nehodí

Ztráta Slavie s Karvinou nemusí klub z Edenu trápit. Sérii bez porážky i tak prodloužila a důležitý zápas pro sešívané fotbalisty teprve přijde, protože chtějí double. A co možný příchod Krmenčíka? Sparťanský fanoušek musí být spokojený s útočnou fází, ale ta obrana... Ale pořád lepší soupeře přestřílet než hrát na jistotu 0:0. V Baníku se začíná vyplácet sázka na mládí, Buchta s Kaločem rostou zápas od zápasu, ale co další? A co královna Viktoria, stává se z ní klub středu tabulky?

Zítra nás čeká finálový zápas MOL Cupu s Plzní. To, že musíme vyhrát, asi není třeba zmiňovat. FAČR nedal do prodeje žádné lístky pro fanoušky, což je obrovská škoda. Určitě se tam nějací dostanou přes partnerská místa, tak snad nedopadne jejich stadion, jako když si Plzeň půjčila před sedmi lety Eden, kde byla totálně zničena výzdoba v koridoru. Poslední věc, kterou zmíním, jsou spekulace ohledně Krmenčíka a jeho možného objevení se v červenobílém. Já upřímně chápu, proč ho trenéři chtějí, ale hodně špatně bych ho skousával. Lidsky mi k nám vůbec nesedí. Ale JTVCD!

Viktoria Plzeň

Jsme prostě klubem středu tabulky

Prý nové koště lépe mete, hráči dostanou nový impuls, blablabla… K ničemu. Mám hodnotit minulý týden. Jedním slovem: TRAGÉDIE. Nejsem už vůbec optimista, je to hrozný. Do obrany může jít kdokoliv, stojí to prostě za ho… Kdybychom aspoň dávali góly, ale ani to ne. My si bohužel šance vůbec nepřipravíme, je to prostě kočkopes. Je mi z toho špatně. Na Spartě jsme jenom čekali na úder z milosti, v neděli to chvíli nějak vypadalo, potom jsme dostali branku z ničeho. Kaša šel ven zaslouženě a byl konec.

Prapor se válí na hřišti a není, kdo by ho zvednul. Nejlepší od nás? Mladý Šulc. To je fakt. Ale smutnej. Kde jsou všichni ti, co berou těžký prachy za to velký nic? Proč nejezdí po pr…, proč se nesnaží? Bohužel se stáváme tím, čím nás nazývají: klubem středu tabulky. Děkuji všem za krásná léta na vrcholu ligy. Myslím si, že taková se hned tak nevrátí. Aspoň ať se už můžou vrátit lidi do hlediště, pak to bude mít úroveň. Čest královně Viktorce, celý COVID z Česka navždy pryč! A vláda s ním!

Kovi. 53 let, koordinátor distribuce