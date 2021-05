Havel se kál: Neexistuje pro mě žádná omluva! Limberský ho chlácholil

David Limberský poslal dojemný vzkaz do nebe. • Koláž BLESKsport

Ve čtvrtečním finále MOL Cupu chtěl moc slavit. Tak moc, až svému týmu zbytečným důrazem uškodil. Obránce Viktorie Plzeň Milan Havel provedl dva zbytečné zákroky a odnesl je hloupou červenou, kvůli čemuž šla Viktoria na začátku druhého poločasu do deseti a podlehla následnému náporu Slavie (0:1). 26letý hráč se za svůj prohřešek veřejně omluvil, uvědomuje si, že šlo o zcela zbytečný zkrat.

Milan Havel nesnáší porážky, v zápase se Slavií chtěl s týmem odčinit předchozí průšvih proti Pardubicím (0:3) i prohru na Spartě (1:3). „Na tohle nekoukám, jdeme vyhrát,“ vyprávěl sebevědomě před čtvrteční partií.

Krajní obránce naskočil do finále proti Slavií s ohromnou motivací a nasazením. Jenže důraz přehnal – ve 34. minutě zcela zbytečně fauloval Oscara. Nepoučil se, v 54. minutě trefil do holeně Simona Deliho a pakoval se ze hřiště. Za zbytečný zkrat dostal od Sportu známku 2, nejhorší ze všech hráčů.

Západočeši přitom sehráli proti Slavii nejlepší partii pod Michalem Bílkem. Hned v úvodu zahodil velkou šanci Šimon Falta, i v dalších minutách prvního poločasu byli lepším týmem. Jenže po Havlově vyloučení se domácí hra zbortila, Slavia využila přesilovku a slavila po výhře 1:0.

„Pro včerejšek (čtvrtek) neexistuje žádná omluva. Mrzí mě to. Tým šlapal výborně a mojí hloupostí jsem to zkazil. Bolí to... Chci poděkovat všem a především celému klubu, že při mně stojí. Je čas se poučit a jít dál!“ napsal Havel na svůj Instagram.

Za upřímná slova se dočkal zastání od svých plzeňských spoluhráčů. „Hezky jsi se k tomu postavil. Ale je to týmový sport, všichni vyhráváme a všichni prohráváme... Jedeme dál, ty to týmu vrátíš ještě stokrát,“ odpověděl David Limberský, nejzkušenější mazák z týmu.

Na sociálních sítí krajního plzeňského beka podpořili také gólman Jindřich Staněk, záložník Lukáš Kalvach nebo útočník Jean-David Beauguel.

