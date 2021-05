Slavia má 6 trofejí jako Bayern. Pomáhá jí, že dál hledá nové výzvy

Úleva, radost i hrdost pohltily slávisty po triumfu v MOL Cupu. „Klobouk dolů před námi,“ culil se Jan Bořil, kapitán party z Vršovic, která je v Česku momentálně neporazitelná. Červenobílí si strojově došli v této sezoně pro zisk titulu i poháru. Je pravda, že ve čtvrtečním finále proti Plzni nepůsobili svěže, náročná sezona, kterou vyplnila mimo jiné i krásná pouť do čtvrtfinále Evropské ligy, se na nich podepsala. Ale odškrtli si další cíl. Zaslouženě.

Současná Slavia nemá v tuzemsku rovnocennou konkurenci. Příchod trenéra Jindřicha Trpišovského a jeho kolegů přináší klubu z Edenu nevídaný sběr trofejí. Připomeňme si jej heslovitě: 2018 pohár, 2019 liga a pohár, 2020 liga, 2021 liga a pohár.

TROFEJE SLAVIE POD JINDŘICHEM TRPIŠOVSKÝM 2017/18 pohár 2018/19 liga + pohár 2019/20 liga 2020/21 liga + pohár

„Myslím, že mi tohle všechno dojde až tak za deset let, až skončím fotbalem. Budu mít pupek, budu tlustý a chodit do hospody, kde budu říkat, že jsem hrál s těma nejlepšíma klukama. Budu vzpomínat, jak jsme všechno vyhrávali,“ vyprávěl na stadionu v plzeňských Štruncových sadech bezelstně Bořil.

Sám má všech šest trofejí stejně jako brankáři Ondřej Kolář a Přemysl Kovář, obránce Ondřej Kúdela a útočníci Stanislav Tecl a Mick van Buren. Slavia prošla za panování Trpišovského značnou proměnou, protočilo se v ní mnoho hráčů, kouč si kádr i herní styl vytvaroval dle sebe. Efekt každý zřetelně vidí.

Trpišovský přišel do Slavie z Liberce v prosinci 2017, mezi jeho první posily patřili Kolář a Kúdela, které dobře znal ze společné štace pod Ještědem. „Už jsme se tomu s trenérem smáli. Když jsme sem přicházeli, tak jsme v tohle ani nedoufali. Hned první zápas jsme prohráli s Jihlavou. Očekávání bylo velké a my jsme hned na začátku všechny zklamali. Pak se to ale začalo obracet. Trenéři si přivedli svoje hráče a začalo to do sebe zapadat,“ vylíčil Kolář.

Nyní tolik oslavovaný stratég nedokázal se „sešívanými“ v prvním půlroce smazat čtrnáctibodovou ztrátu na Plzeň. Pak už ale ve FORTUNA:LIZE nastolil se svou družinou krutovládu. V MOL Cupu tvrdě narazili červenobílí jen v minulém ročníku proti Baníku Ostrava, s nímž vypadli v osmifinále.

Šesti domácími trofejemi za poslední čtyři sezony se mohou v Evropě pochlubit například Bayern Mnichov, Dinamo Záhřeb (oba kluby mají čtyři ligové tituly a dva triumfy v poháru) nebo Juventus (třikrát liga, třikrát pohár).

Jak domácí dominanci vnímá trenérský kolektiv? „Nevím, jestli by mě to napadalo takhle počtově. Ale přicházeli jsme do Slavie s tím, že chceme trofeje získávat. Slavia je velkoklub se vším všudy. Máme to v sobě zakořeněné, nesmíme ztratit hladovost,“ podotkl Trpišovského asistent Jaroslav Köstl.

Vyčerpávající sezona pro červenobílé ještě nekončí. V posledních dvou kolech, kdy hrají v Jablonci a s Českými Budějovicemi, se budou snažit dotáhnout celý ročník bez porážky nebo pomoct útočníkovi Janu Kuchtovi ke koruně pro krále střelců. Slavia neustále hledá nové cíle a výzvy, prahne po rekordech. I to jí pomáhá, že Česku nyní suverénně vládne.