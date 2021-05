Kolář po finále: Ubojované vítězství. Jsem otevřený odejít, ale...

Má fazonu, čape jako démon. Nepříjemné zranění hlavy, které utrpěl v průběhu jara na půdě skotských Rangers, slávistického brankáře Ondřeje Koláře nelimituje. Ve finále MOL Cupu proti Plzni se muž v helmě a masce dvěma skvělými zákroky pasoval do role hrdiny, měl velký podíl na vítězství červenobílých 1:0. „Hrozně si vážím toho, co prožíváme,“ zářil Kolář. Cítí se na odchod do ciziny.

Jak důležité byly vaše zákroky?

„Kdybychom dostali gól, dostávali bychom se těžko do zápasu. Naštěstí jsme udrželi nulu. To byl rozdílový moment, my gól nedostali, Plzeň ano. Bylo to ubojované.“

Co se vám honilo hlavou, když se na vás sám řítil Šimon Falta?

„Mohl to dát kamkoliv. Roztáhl jsem se co nejvíc, zmenšil jsem mu střelecký úhel. Bylo to i o štěstí, že jsem pak mohl míč sebrat.“

A jak náročný pro vás byl přímý volný kop Lukáše Kalvacha?

„Myslel jsem, že bude kopat Čermák a že to bude dávat na moji stranu. Když jsem viděl, že kope Kalvach, šel jsem za zeď, naštěstí jsem míč konečky prstů vytáhl.“

Ve Slavii máte tři tituly, tři triumfy v poháru. Co tomu říkáte?

„Zrovna jsme se tomu s trenéry smáli. Ani jsme v to nedoufali. Pamatuji si, jak jsme po příchodu prohráli první zápas v Jihlavě, ze začátku jsme zklamali. Ale pak do sebe všechno zapadalo. Hrozně si vážím toho, čeho jsme dosáhli.“

Budete usilovat o další trofeje ve Slavii, nebo plánujete v létě odchod?

„Pořád jsem říkal, že správný čas nepřišel. Jsem ve Slavii nadšený, daří se týmu, není kam odcházet. Ale každý hráč má ambice zkusit to v zahraničí. Abych se po kariéře mohl podívat do zrcadla a říct, že jsem to zkusil. Jsem otevřený odejít, ale je to na domluvě s trenérem, potažmo s Jardou Tvrdíkem (předseda Slavie). Máme domluvu. Chci jim to vrátit, nechci jim vrazit kudlu do zad.“

Rýsuje se nějaká konkrétní nabídka?

„Je složitá doba, co se týče financí. Slavia má představu, kolik peněz za mě chce. Nějaké kluby se ozývají, ale jak říkám, bude záležet na dohodě s trenéry a vedením.“

A co mistrovství Evropy?

„To uvidíme, jak bude nominace a jak na tom budu. Sezona byla náročná, rád bych dotrénoval. Po zápasech mám jen regenerační tréninky. Sám se i těším, až budu mít přípravu, necítím se optimálně po fyzické stránce. Uvidíme.“