Příbram nad propastí, musí vyhrát. Nechceme hazardovat, zní z Teplic

Opava, Brno a… O třetím sestupujícím do druhé ligy se může rozhodnout už dnes. Pokud šestnáctá Příbram doma neporazí Pardubice, pád ji nemine. Definitivně by se ulevilo patnáctým Teplicím, které jdou do posledních dvou kol s pětibodovým polštářem. Pořád je tady ale ještě šance, že se bude rozhodovat až za týden – v pikantní bitvě Teplice vs. Příbram.

Boss Jaroslav Starka dva týdny před startem sezony v příbramské klubové televizi rozšafně vyhlásil: „Ambice jsou vždycky nejvyšší, čili vyhrát titul.“

„Tohle pan Starka říká každý rok,“ usměje se záložník Tomáš Pilík do telefonu. Titul už dávno patří Slavii, v údolí u Litavky mají úplně opačné starosti: Pilíkovi a spol. reálně hrozí sestup.

Aby zelenočerný tým nespadl do druhé ligy už po dnešním předposledním kole, nutně potřebuje vyhrát nad Pardubicemi a modlit se za ztrátu Teplic v Karviné. Pokud „skláři“ zvítězí, bude s Příbramí amen.

„Čím dřív to zvládneme, tím to pro nás bude lepší,“ pravil teplický trenér Radim Kučera. „Nechceme kalkulovat a hazardovat do posledního kola.“

Na co Kučera naráží? Pokud se nerozhodne dnes, příští sobotu by se hrálo o všechno v partii Teplice - Příbram. První zápas skončil vítězstvím Teplic 3:1, takže…

Dál zatím nepočítejme, v tuhle chvíli je to předčasné. „Jasně, i my se teď soustředíme na Pardubice,“ říká jeden z příbramských lídrů Pilík. Cesta k záchraně povede jedině přes výhru nad svěžím nováčkem, který z posledních sedmi zápasů padl v jediném a před týdnem smetl Plzeň 3:0.

Teplice si minule pomohly vítězstvím nad Českými Budějovicemi, prvním po devíti kolech, a minimálně dodneška odrazily útok Příbrami, které poslední třetina sezony sedí. Po březnovém nástupu trenéra Jozefa Valachoviče, jenž vystřídal Pavla Horvátha, i díky pevnější defenzivě v devíti zápasech uhrála dvanáct bodů a vyškrábala se na třetí místo od konce.

„Příbram vstala z mrtvých. V minulém kole překvapila výhrou nad třetím Jabloncem a před Budějovicemi nás dostala pod tlak, ale povedlo se nám to otočit a přehodit zpátky na Příbram,“ vzkázal teplický kouč Kučera.

Jeho chlapci mají choulostivou situaci zatím ve svých rukách. Stačí nepokazit duel v aréně zachráněné Karviné, nebo doufat v pomoc Pardubic, které ještě teoreticky hrají o senzační postup do Konferenční ligy.

A Příbram? Pro ni jsou bitvy o záchranu smutný folklor. Od posledního návratu do ligy před třemi lety se klepala o sestup pokaždé, loni ji spasilo předčasné ukončení sezony kvůli jednomu nakaženému hráči v Opavě.

„Nejsme ve stresu,“ tvrdí Pilík, jenž zažil oba předchozí příbramské sestupy v letech 2007 a 2017. „V téhle sezoně jsme ještě dvakrát za sebou nevyhráli, ale někdy to skončit musí, ne? Už před minulým kolem jsme si řekli, že nás čekají tři finálové zápasy. První jsme zvládli a chceme porazit i Pardubice, abychom si to mohli příště v Teplicích rozdat o všechno. Pak už by se mohlo stát úplně cokoliv.“